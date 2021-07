Tres millones y medio de argentinos ahorran un promedio de 4.200 pesos mensuales gracias al programa de medicamentos gratuitos de PAMI, que cumplió dos años desde su puesta en marcha.

Esa obra social difundió un comunicado en el que señala que en la actualidad cuatro de cada 10 personas afiliadas reciben todos los medicamentos gratis, cinco de cada 10 dos o más y nueve de cada 10 al menos uno.

La directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, afirmó que "los Medicamentos Gratis le cambiaron la vida a las jubiladas y los jubilados de PAMI. Ahora tienen la tranquilidad de no tener que partir la pastilla en sus tratamientos. Tampoco tienen que elegir entre comprar sus medicamentos o pagar las tarifas".

La titular de la obra social recordó que "cuando Alberto Fernández habló en campaña sobre devolver los medicamentos gratuitos a los adultos y adultas mayores nos decían que era imposible de cumplir esa promesa pero solo hacía falta poner la prioridad donde corresponde: en quienes más necesitan".

El informe que puede verse en pami.org.ar/cumplimos detalla las estadísticas en todo el país del programa que garantiza el acceso gratuito a los tratamientos para las patologías más frecuentes en las personas mayores.

"Ahorro cuatro mil pesos largos por mes. No puedo decir una cifra exacta porque depende del aumento del precio de los remedios. Si no hago mal los cálculos, creo que habré cobrado dos jubilaciones más en un año con lo que me ahorré", dice José, uno de los protagonistas del informe.

Las características del programa

Medicamentos Gratis cuenta con la supervisión permanente de una comisión interdisciplinaria de expertos que evalúan la calidad, seguridad y efectividad de los medicamentos.

En tanto, la receta electrónica permite a las afiliadas y afiliados retirar sus medicamentos sin necesidad de ir al consultorio médico. Desde que se implementó esta medida, la obra social lleva realizadas más de 94.000.000 recetas electrónicas.

"Si fueran papel y las pusiéramos una delante de la otra podríamos cubrir de norte a sur y de oeste a este el territorio argentino", señala el informe interactivo.

Desde la puesta en marcha del plan, PAMI invirtió $127.000.000 y se triplicó la cantidad de personas que acceden a los medicamentos gratuitos.