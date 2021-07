Julián Weich está en terapia intensiva por complicaciones en su cuadro de Covid

A más de diez días de haber dado positivo en Covid-19, Julián Weich fue trasladado al sector de terapia intensiva por complicaciones en su cuadro. "Tenía un mayor requerimiento de oxígeno para saturar bien y por una cuestión de seguridad lo tuve que pasar a terapia intensiva", explicó el doctor Mario Fitz Maurice en "Otra vez juntos" por La Uno, FM 103.1.

Y agregó: "En este momento está consciente, con una cánula de alto flujo de oxígeno, en reposo, pero controlado en terapia intensiva con los parámetros bioquímicos que parecen estabilizarse pero necesitamos que los requerimientos vayan disminuyendo para no tener que acelerar la frecuencia respiratoria".

Por otra parte, el doctor señaló que hay muchas diferencias entre el requerimiento de un bigotera, una cánula de alto flujo y la intubación, pero como hace un día que Weich sigue estable, si continúa así no pasará a mayores. "Que no tenga complicaciones hace 24 horas juega a nuestro favor", destacó. Y señaló que desde que el conductor quedó internado, el pasado miércoles 14, mantiene un buen estado de ánimo: "Entré a la mañana, me sonríe, me habla y siempre dice que está bien. Nunca me dijo que se siente mal y hoy me dijo que se siente mejor que ayer".

Su estadía en terapia depende de cómo vaya evolucionando su cuadro, pero por el momento se cuenta con el cuidado permanente del equipo médico. "Está recibiendo todo lo que está demostrado en el evidencia médica para este tipo de casos", destacó Fitz Maurice y señaló "el pronóstico es reservado porque necesitamos evaluar algunos parámetros más de su estabilización".

Por su parte, Maby Wells, su entrañable compañera, pidió respeto por la familia de Julián, que decidió no dar más detalles sobre su estado de salud que los que se dan en su programa de radio. "Les pido a los colegas que traten la información con respeto y con solamente lo que dijo Mario. No agreguen nada más", sentenció.