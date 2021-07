Fuentes de Casa Rosada precisaron que en caso de que no se apruebe la normativa que propone una serie de parámetros epidemiológicos para aplicar restricciones, se renovaría el actual decreto "sin grandes modificaciones".

El Estado no puede "decirle a un argentino 'no te podemos atender'" porque no hay camas, ni tampoco exigir tanto a "médicos, terapistas, enfermeros, camilleros" que atienden a los enfermos, dijo el Presidente.