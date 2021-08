El vicegobernador Dusso participó de la presentación del libro del Dr. Reynaga

El vicegobernador Rubén Dusso participó esta mañana vía zoom, junto a los senadores Oscar Vera, Raúl Barot y Maximiliano Brumec, de la presentación del libro “El Acceso a la Justicia en el Derecho Procesal Constitucional”, del Dr. Juan Carlos Reynaga, obra declarada de Interés Parlamentario por la Cámara alta en su décima sesión ordinaria.

En el evento estuvieron también presentes, junto al propio autor del libro, Juan Carlos Reynaga; el Juez de menores, Rodrigo Morabito; el Secretario Parlamentario del Senado, Franco Dré; la Subsecretaria parlamentaria; María de los Ángeles Herr; y el Presidente del Colegio de Abogados; Alexis Russo.

Al inicio del encuentro, el vicegobernador Dusso expresó: “Quiero felicitar al Dr. Raynaga, porque continúa en su lucha, que es la de ocuparse de los que menos tienen, no solo a nivel material sino en materia de acceso a derechos. Esta causa nos une ya que nosotros también trabajamos por la inclusión e igualdad de oportunidades para el bienestar de la gente”.

El secretario parlamentario expresó, en su carácter de moderador y presentador del autor del libro, que “la producción científica a nivel local, frente al país, no es excepción a la regla sino ya una tradición”.

Al momento de hacer uso de la palabra, el Dr. Reynaga dijo: “Veo con mucho agrado que en la agenda de la política esté algo tan importante como el acceso a la justicia. Lo que trato de poner en discusión en esta obra es el acceso a derechos y a la justicia por parte de los que menos tienen.

Debemos pensar que, de los 8 mil millones de personas en el mundo, la mitad no tiene acceso a derechos básicos como el agua, la comida o el techo. Estas reflexiones me han llevado a pensar en el acceso a la Justicia también como un derecho humano básico. Debemos potenciar el acceso a para que los sectores populares tengan una mejor forma de exigir justicia. La justicia argentina tiene formas de ser que generan una desigualdad y esto tiene que terminar, no puede ser que la justicia sea rápida y efectiva para los poderosos y lenta para los humildes. La desigualdad en la justicia en el mundo es también resultado de las políticas neoliberales, que debemos revisar para pensar qué tipo de sociedades queremos formar”.