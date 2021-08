El enojo de Alberto tras la denuncia por las visitas a Olivos: "Tenía que gobernar un país"

El presidente Alberto Fernández rechazó la denuncia en su contra por presunta violación de las restricciones impuestas ante la pandemia de coronavirus y afirmó que las "miles" de visitas que recibió en la Quinta de Olivos fue porque estaba "trabajando" y "tenía que gobernar un país".

"Yo estaba trabajando de Presidente, porque mientras estaba la pandemia recibí a miles de personas, no a una, a miles... y seguí trabajando, ¿o querían que me me quede encerrado en mi casa? Tenía que gobernar un país", subrayó el mandatario.

En declaraciones a AM 750 y previo al anuncio de las nuevas medidas frente a la pandemia, el jefe de Estado se mostró molesto por la polémica generada en torno a la difusión del registro de audiencias de la Quinta de Olivos, donde trascendieron los nombres de las personas que estuvieron en la Residencia Presidencial en momentos en que estaba vigente el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO): esos datos derivaron en una denuncia penal en su contra. Para el Presidente, se trató de una "operación política" orquestada por "los que no fueron capaces de pagar el aporte solidario siendo millonarios para guardarse la platita" y lanzó: "No van a poner en duda mi honorabilidad".

Al respecto, afirmó que le hubiera "encantado" que la oposición lo "hubiera ayudado con el tema de las vacunas contra el coronavirus y la renegociación de la deuda con el FMI", pero se quejó de que, al contrario, se generó "discusión sobre quién entró a la Residencia Olivos" durante el aislamiento.

"¿Qué querían que haga? ¿Que me quede de brazos cruzados encerrado cómo se lo pedí a los ciudadanos que lo hicieran? Claro que se los pedía, pero yo tenía que seguir trabajando, era el Presidente de la República", insistió.

Al referirse puntualmente a las críticas que recibió la actriz Florencia Peña por haber visitado la Quinta de Olivos, Alberto Fernández pidió "tomar conciencia del daño que generan con estos ataques", fundamentalmente los de los diputados nacionales del PRO Fernando Iglesias y Waldo Wolff. "La castigaron de un modo muy injusto e ingrato. Yo la vi una sola vez en mi vida a Florencia, cuando vino a hablar por sus compañeros de trabajo", explicó.

Además, se refirió a las versiones sobre supuestos encuentros amorosos con distintas mujeres referentes de ámbitos como la actuación y el periodismo: "¿Se piensan que puedo hacer esas cosas que se dijeron?".

También rechazó las acusaciones que le hicieron respecto a un presunto favorecimiento del empresario de origen taiwanés Chien Chia Hong, pareja de una asesora de la primera dama, Fabiola Yáñez. "No tengo la menor idea de lo que hablan. No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no ocurrió. Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente. Si los ganó ilegítimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente. Creo que lo vi una o dos veces en una ocasión social, no más de eso. Jamás en mi vida he interferido en favor de él. Le juro por mi hijo que no sé como se llama", señaló.

Y concluyó: "Yo no soy un ladrón, nunca lo he sido ni lo seré porque nunca he comulgado con esas prácticas. Lo único que le voy a dejar a mi hijo es el bueno nombre de su padre y por lo tanto me pone muy mal que ensucien mi nombre".