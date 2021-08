El Senado dio media sanción al proyecto de Adhesión a la Ley de Ostomizados

En su Sesión del 30 de julio, el Senado de la Provincia de Catamarca dio Media Sanción al Proyecto de Adhesión de la Provincia a la Ley Nacional 27.071.

El Proyecto, presentado por el Senador José Luis Martínez (Valle Viejo), acompañado José Alaniz Andrada (Tinogasta) busca sumar a la Provincia de Catamarca a la Ley Sancionada por el Congreso Nacional el 10 de diciembre de 2014, la cual incluyó en el Programa Médico Oblogatorio (PMO) la cobertura total de dispositivos o bolsas para personas ostomizadas según prescripción médica.

“Es necesario que la Provincia garantice a todas las personas ostomizadas que dependen del Sistema de Salud Pública Provincial el acceso a los elementos para que puedan tener una vida plena y, para ello, es necesario que hagamos cumplir los términos de la Ley Nacional 27.071 en el territorio provincial”, afirmó el Senador Martínez al defender el Proyecto en la Sesión.

La ostomía es una práctica quirúrgica, de apertura de un órgano hueco hacia el exterior, que puede realizarse en la vejiga, el estómago, el intestino delgado, el colon o el recto, permitiendo la excreción de deposiciones líquidas o sólidas hacia un dispositivo (“bolsa”). Las causas de utilización del procedimiento pueden ser problemas inflamatorios, traumáticos y enfermedades crónicas, así como en pacientes oncológicos, pudiendo ser transitoria o permanente.

A las bolsas debe sumársele una amplia gama de productos accesorios que ayudan a resolver complicaciones e irregularidades del cuerpo que pueden surgir a raíz del uso de los dispositivos, así como un trabajo de rehabilitación que requiere de la contención psicológica y emocional del paciente y su familia. Todo esto, en conjunto, representa un gasto que excede a las posibilidades de gran parte de la sociedad, y por ello se definió la inclusión de estos tratamientos en el PMO.

“Los pacientes ostomizados han llegado a esa situación por una patología orgánica grave, que es el padecimiento previo a la ostomía. Pero también hay un padecimiento posterior, que son la ansiedad, incomodidad y dificultades que se le generan al paciente, sobre todo con los factores higiénicos. A éstos se suman la imposibilidad de muchas personas de acceder a los elementos en la cantidad y la calidad requeridas, generando alteraciones en la vida diaria, familiar y laboral”, explicó el Senador Alaniz Andrada en su alocución en la Sesión.

La sanción y posterior promulgación de Ley 27.071 permitió asegurar esta cobertura a todos aquellos pacientes ostomizados que dependen del Sistema de Salud Pública Nacional o de los diversos prestadores de salud sindicales y privados.

Sin embargo, esto no alcanza para asegurar la atención a todos los ostomizados del país, ya que es necesario que las distintas provincias adhieran a la norma para que los Sistemas de Salud Provinciales y las Obras Sociales de los sectores públicos también tengan la obligación de brindar cobertura a los pacientes. Al día de hoy, solo ocho de las provincias del país se han Adherido a esta Ley. Y Catamarca podría convertirse en la novena, de prosperar en Diputados el Proyecto que obtuvo su Media Sanción en la Cámara Alta.

Si bien no existen cifras específicas sobre la cantidad de ostomizados en el país o la provincia, las estimaciones indican que la incidencia de la ostomía es del 0,07% de la población (es decir, siete personas ostomizadas por cada 10.000 habitantes). Hacer estas cuentas para la Provincia de Catamarca arroja aproximadamente 300 ostomizados, de los cuales más del 80% no se encuentran cubiertos, por estar afiliados a la Obra Social de Empleados Públicos la Provincia o por carecer de seguro médico y depender de la Salud Pública provincial. Es decir, la sanción de la Ley beneficiaría a más de tres cuartas partes de los ostomizados catamarqueños.

“Los pacientes ostomizados son personas sanas, ya que la ostomía extirpa su enfermedad de base y reemplaza el órgano dañado o su función, pudiendo retomar actividades laborales, deportivas e intelectuales de manera normal”, explica el Dr. Luis Alberto Zanoni, Presidente de la Sociedad Argentina de Coloproctología (SACP). “Pero, para ello, es necesario que pueda acceder a todos los elementos necesarios para acceder a esa vida plena”, completa el especialista.

De no poder acceder a los dispositivos y materiales específicos, los pacientes quedan imposibilitados desarrollar su vida con normalidad, siendo condenados a padecer una verdadera ‘invalidez social’, por eso es tan importante que todas las provincias del país se adhieran a esta Ley, a fin de que todos los ostomizados del país puedan llevar una vida plena”.

Esto sin tener en cuenta la humillación que sienten muchos ostomizados, quienes deben “arreglárselas” para fabricarse ellos mismos los dispositivos a los que no pueden acceder, utilizando bolsas de materiales que no solo no sirven a la función de contener los deshechos, sino que también les generan complicaciones de salud extras, especialmente las relacionadas con problemas en la piel que rodea a la herida de la ostomía.

Los miles de catamarqueños y argentinos en general que aún hoy esperan por ver reconocido su derecho de una salud y vida plenas merecen ser tenidos en cuenta por las autoridades de todas las provincias del país.