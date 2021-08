CFK: "A los responsables del muerto que nos dejaron les pido solidaridad y patriotismo"

La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó este jueves un acto en Lomas de Zamora, donde criticó a la oposición, al afirmar que "la pandemia va a terminar" y luego el oficialismo se va a tener que hacer cargo "del muerto" que les dejaron y, al respecto, pidió a los "responsables"" de esa situación más "solidaridad y patriotismo".

"Tenemos que ver cómo vamos a hacer para revertir la realidad, porque la pandemia se va a terminar, vamos a estar todos vacunados, pero después vamos a tener que hacernos responsables del muerto que nos dejaron pero a los responsables de ese muerto les pido solidaridad y patriotismo", sostuvo la ex mandataria.

A su vez, se quejó de que "otro relato que están instalando es que los problemas de la economía, de los trabajadores, de las empresas, es culpa de la cuarentena y no de la pandemia" y señaló que lo hacen "con una formidable maquinaria mediática".

Cristina Kirchner se pronunció así en el acto de relanzamiento del Plan Qunita, donde estuvo acompañada por el gobernador Axel Kicillof; el intendente anfitrión, Martín Insaurralde; y los candidatos a diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, entre otros dirigentes.

Al respecto, hizo referencia a los cierres de comercios y problemas que generó la pandemia en Francia "que es la segunda economía de Europa" y lo hizo citando frases de la conductora e hija de Mirtha Legrand, Marcela Tinayre.

Entre las varias críticas que lanzó contra el ex mandatario Mauricio Macri, Cristina Kirchner dijo: "Hace dos años, día posterior de haber ganado las PASO, provocó la ira de quien era Presidente que salió a dar una conferencia, que día después pidió perdón a todos los argentinos, diciendo que no había dormido bien. Se empezó a instalar que porque había ganado el Frente de Todos, teníamos un problema de que no había confianza y los capitales se iban. Mentira, esto había empezado el año anterior".

También mostró unos gráficos con datos del Banco Central sobre la evolución la deuda durante el gobierno anterior: "El pico es en 2018 y empieza a bajar cuando estos capitales que habían entrado para especular porque hasta el 2015 todo capital que no era productivo debía estar dos años estacionados para evitar la timba financiera", señaló.

Al respecto, Cristina Kirchner elogió el accionar de Alberto Fernández en ese momento tras su holgado triunfo en las PASO de 2019, que se redujo luego en las generales.

"En un ejercicio de responsabilidad institucional salió a decir que ese precio del dólar estaba bien. Y comenzó a comportarse en los hechos como presidente. Y el otro se empezó a comportar siendo presidente como un político de la oposición. A recorrer el país, a dejar que se llevaran la guita", disparó.

"Ellos ganaron 8 diputados más. Que hubieran perdido si se repetían los números de las PASO. Deben ser los diputados y diputadas más caros de la historia", ironizó.

Y en referencia a la campaña que se está iniciando, a la oposición le pidió: "¿No será hora de que paren un cambio? Con todo el derecho a disentir, no a mentir. Esto es de lo que hablaba y tenemos que hablar lo argentinos".

Previamente se refirió al relanzamiento del Plan Qunita y dijo que le "gusta más que el que se había hecho en el 2015" y destacó que para tener la cuna que entrega el Estado "es necesario el control prenatal" del bebé.

Sobre las denuncias que hubo contra ese programa de parte de Cambiemos en torno a la seguridad de los materiales y de los precios de licitación y que derivó en la disolución del mismo, afirmó: "Es más saludable cuando uno no odia, porque el odio amarga, envejece y estresa".

Antes tomó la palabra Kicillof, quien detalló que "ya está abierta la inscripción para las personas gestantes en su primer trimestre de embarazo para que, cuando llegue el momento, reciban la cunita". Sobre la campaña para estas elecciones legislativas, afirmó: "Se deberá elegir entre producción y derechos o entre pérdida de derechos, deuda y todo lo que ya vimos antes".

De la cermeonia participaron también el jefe del bloque de Diputados del oficialismo, Máximo Kirchner; la vicegobernadora, Verónica Magario, y el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque.