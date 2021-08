Guzmán criticó a Vidal y se metió en el debate sobre qué Gobierno tomó más deuda

Al participar del acto de la militancia en Tucumán, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró hoy que la actividad productiva está viviendo un "proceso sólido de recuperación" y fustigó, sin mencionar, a la ex gobernadora María Eugenia Vidal por haber dicho que este Gobierno tomó más deuda que el de Mauricio Macri.

"¿Cuánto fue el endeudamiento en dólares que llevó a cabo Juntos por el Cambio? USD 100.000 millones, el pueblo sabe. ¿Cuánto endeudamiento en dólares tomó el gobierno del Frente de Todos? Cero, nosotros no nos endeudamos en dólares", aseveró el ministro de Economía.

En el acto, disparó: "Una ex gobernadora dice: Fernández lleva en este año y medio un endeudamiento de USD 30.000 millones, se está endeudando más rápido por año que Macri. Y un sitio de noticias, que supuestamente chequea noticias, dice que es ´verdadero´. ¡Qué engaño absoluto!", enfatizó.

La visita a Tucumán forma parte de la gira electoral que está realizando el ministro de Economía, quien la semana pasada estuvo en San Juan y antes participó de la semana de la juventud en Tecnópolis.

Guzmán consideró que la administración de Alberto Fernández está "resolviendo los problemas más graves que le dejó el gobierno de Juntos por el Cambio a la Argentina, empezando por aquel brutal y nocivo endeudamiento, que había hipotecado el futuro del país".

En su exposición, hizo un análisis sobre la coyuntura actual: "La economía se recupera y no es casualidad, es el resultado de las políticas públicas que se han venido implementando para resolver esta doble crisis", sostuvo el jefe del Palacio de Hacienda.

Explicó que "a algunos les gusta hablar de rebote, es una forma de menospreciar lo que efectivamente está ocurriendo" y añadió que encabeza un equipo que "construye para la Argentina, con protocolos como sea, pero estar aquí todos presentes, en Tucumán, es el ambiente que queremos vivir y construir".

Oportunidades y esperanzas

"Quiero que reflexionemos juntos sobre lo que estamos viviendo y qué Argentina estamos construyendo y el valor del proyecto político que estamos llevando adelante para cuidar a nuestro país, para construir una Argentina con más futuro, oportunidades y esperanza", remarcó el funcionario, que viajó junto al ministro del Interior, Eduardo De Pedro.

Recordó que "luego de lo que ha sido uno de los momentos más duros y excepcionales de nuestra historia, doble crisis, crisis macroeconómica, luego de 4 años 2015-2019 de un modelo económico absolutamente fallido para satisfacer las necesidades y deseos de nuestro pueblo que le hizo mucho mal a nuestro país y al que se le sumo la pandemia".

"La Argentina hoy está generando más producción, está generando empleo, está creciendo la inversión, en un contexto que sigue siendo difícil y que no a todos les llega los beneficios de la recuperación y por eso desde el gobierno nacional usamos cada instrumento posible para proteger a cada argentino y argentina en un momento tan especial", indicó.

Dijo que "uno no puede pensar qué estaría ocurriendo hoy en la Argentina si desde el Estado no se hubiese estado presente en el peor momento de la pandemia, cuidando al trabajo, a la producción, al tejido productivo y social, lo que hubiese ocurrido es que la economía no se hubiera recuperado, se hubiesen destruido las capacidades de nuestra economía, que es lo que ocurrió entre 2015 y 2019 con aquel modelo tan dañino que implementó Juntos por el Cambio".

"Son momentos muy importantes para el futuro del país y Tucumán, son tiempos de elecciones, donde todos salimos desde nuestros lugares a construir las condiciones y los entendimientos para llevar a la Argentina en la dirección que nos va a hacer bien", aseguró.

Expresó que "estas elecciones son muy importantes para construir esta Argentina de futuro, de oportunidades que estamos construyendo".



Anuncios de inversiones



Guzmán y De Pedro encabezaron junto al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, los anuncios de inversiones por USD 20 millones que hizo la Compañía Azucarera Los Balcanes.

El plan de inversiones incluye una planta para producción de levaduras proteicas con fines nutricionales, destinada al engorde de ganado y realizada con derivados de la caña de azúcar.

La actividad sucro-alcoholera genera 200.000 puestos de trabajo en el NOA.

La industria azucarera está constituida por 20 ingenios, 15 en Tucumán, 2 en Salta y 2 en Jujuy, 16 destilerías de alcohol, 12 deshidratadoras de alcohol y más de 8.100 productores cañeros.