Berni, duro contra Tolosa Paz: "Por más garche que haya, el pueblo es infeliz si no hay equidad social"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuestionó a la precandidata a diputada nacional del Frente de Todos en la Provincia Victoria Tolosa Paz por sus declaraciones y remarcó que "por más garche que haya, el pueblo es infeliz si no hay equidad social".

"En el peronismo siempre se garchó", afirmó la postulante oficialista, quien abrió una polémica con sus afirmaciones a falta de 13 días para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre. En declaraciones radiales, Berni mostró su disidencia con el discurso de la ex presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas. "No sé por qué Tolosa Paz dice lo que dice. Yo soy peronista y para nosotros el engrandecimiento de la Patria pasa por el trabajo, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Si no hay equidad social, por más garche que haya, el pueblo es infeliz", lanzó el funcionario provincial.

A la vez, Berni volvió a cargar contra la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic: esta vez para rechazar sus dichos respecto a que "Suiza es más tranquilo, pero más aburrido". "Recién escuchaba decir que en Suiza no hay nada que hacer. Si a usted le parece que educarse, trabajar y producir en un país como Suiza es nada para hacer, me parece que está viendo otro canal. La imprudencia de las palabras es más que un acto fallido: es la incomprensión del país que se pretende gobernar", criticó el ministro del Gabinete del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Y agregó: "Yo entiendo la antropología, pero creo que hay algunos antropólogos que tienen una mirada muy romántica del Conurbano. La ministra habla como antropóloga y se olvida de que es ministra. Para ella, el Conurbano es el campo del onanismo intelectual".

"Los que vivimos en la Provincia tenemos otra realidad. Capaz que la disciplina le parece aburrida y banca las declaraciones de la maestra que quiere adoctrinar a nuestros hijos. No entiendo a qué se refiere: quizás lo dice porque estuvo de fiesta en la pandemia y nosotros trabajamos", planteó.

En ese sentido, consideró que a Frederic la ve "en otra frecuencia" y la invitó a que visite la Provincia, pese a que la ministra vive en el sur del Conurbano. "Quizás a ella la aburre trabajar en equipo, darnos las Fuerzas Federales. Yo hace un año les dije que esto iba a pasar. Frederic cree que nosotros vivimos de joda. En medio del Olivos Gate, ella habló de reelección", añadió. De todos modos, Berni estimó que las declaraciones de Frederic no perjudicarán la campaña del Frente de Todos en la Provincia, ya que aseguró que "los bonaerenses saben que hubo un gobernador que estuvo enfocado en gestionar un sistema de salud colapsado".