A cinco días de las PASO, Cristina destacó la "estabilidad y la previsibilidad" de los precios

La vicepresidenta Cristina Kirchner destacó hoy la "estabilidad y la previsibilidad" de los precios, al destacar una entrevista que le hicieron a un carnicero del barrio porteño de Caballito, quien no aumentaba los valores desde hace más de dos meses.

"Mirá el video. No lo digo yo… Lo dice un carnicero y, además, lo dice en TN. La estabilidad y la previsibilidad no sólo debe ser para los que invierten, sino también para los consumidores", resaltó la titular del Senado.

Mirá el video. No lo digo yo… Lo dice un carnicero y, además, lo dice en TN. La estabilidad y la previsibilidad no sólo debe ser para los que invierten, sino también para los consumidores. pic.twitter.com/pLMEHTWzlp — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 7, 2021

En su cuenta de la red social Twitter, Cristina Kirchner publicó un video de ese canal de noticias en el que le hicieron una entrevista sobre el valor de la carne al dueño de un negocio ubicado en Caballito. "Hoy mantener los precios de dos meses para acá en la Argentina es una hazaña, y eso es lo que nosotros festejamos", subrayó el carnicero de nombre Gonzalo, que tiene el kilo de asado a $400.

Ante una consulta sobre cuándo había sido la última vez que aumentó los precios, el hombre señaló: "Hace más de dos meses, ya no lo recuerdo, y ya no recordarlo, a nivel inflación, para lo que nosotros venimos manejando, es una hazaña". De esta forma, la vicepresidenta se expresó en las redes sociales, a cinco días de las PASO, sobre uno de los temas más relevantes de la economía.

La presidenta del Senado estará el próximo jueves en el acto central de cierre de campaña del Frente de Todos que tendrá lugar 14:30 en Tecnópolis, junto al mandatario nacional Alberto Fernández.

El jefe de Estado también se había referido a que los precios de la carne bajaron desde que comenzó el control a las exportaciones. Ante un retroceso de 2,3% en los valores de venta en los últimos dos meses, Fernández expresó esta semana: "Me encantaría que los productores y los frigoríficos entendieran que la Argentina no debe pagar la carne al mismo precio que se paga en Beijing o en París porque a los argentinos no les cuesta producir

lo mismo que en esos lugares del mundo".