Se filtró un audio de Vallejos en el que tilda a Alberto de "enfermo, atrincherado y okupa"

"Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el okupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio, con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina, no que había escuchado el mensaje de las urnas como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada y tampoco aprendió nada de Néstor ni de nadie, no lo hizo. Pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer", lanzó la dirigente kirchnerista en un encendido audio de WhatsApp.

No trascendió el nombre de la persona a la que estaba dirigido el mensaje, pero se deja entrever que es un dirigente con el que suele intercambiar análisis políticos.

"Quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. No hay conducción política en el Gabinete porque el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) es un payaso", continuó Vallejos, quien se quejó de que "la política económica se debió subordinar a la política sanitaria y no a la reducción del déficit fiscal y a cumplir con el mandato del FMI". En ese sentido, recordó sus cuestionamientos al líder del PRO, Mauricio Macri, y planteó: "Qué triste tener que decirle lo mismo a un tipo que llevamos de presidente".

En el mensaje, que se viralizó en medio de la crisis que enfrenta el Gobierno tras la derrota en las PASO, la legisladora oficialista reiteró su crítica hacia Alberto Fernández: "Está atrincherado en la Casa Rosada. es un okupa".

"A este Gobierno hay que relanzarlo. Ya fue, fracasó hasta acá. Gestionaron la pandemia, ahora hay que dar vuelta la página y empezar un Gobierno nuevo", siguió Vallejos.

Por otra parte, subrayó: "Es tarde para para llorar sobre la leche derramada. No se puede seguir encaprichado y mucho menos, me parece a mí, porque está bien, se colgó la banca y agarró el bastón, pero está claro que es un inquilino".

Para finalizar, dijo: "La dueña de los votos, la dueña de la legitimidad, la dueña del apoyo popular, la dueña de la base de sustentación de este Gobierno y la que lo sentó ahí es Cristina".

Ante la difusión del mensaje, Vallejos utilizó sus redes sociales para explicar la situación: "Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones, tuve expresiones realmente impropias".

"Lamento haber agraviado a compañeros con mis palabras y hago públicas las disculpas del caso. Estoy segura que, en ámbitos PRIVADOS, como humanos que somos, todos hemos tenido exabruptos en nuestras vidas, propios del fragor del momento, de los que hemos tenido que arrepentirnos", manifestó.

Y concluyó: "No hay mucho más para decir, más que lamentar también, la utilización de conversaciones del ámbito de lo estrictamente privado, dadas en un momento muy particular".