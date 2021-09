Para Moroni, la crisis del Gobierno "es un tema terminado"

En una semana donde la crisis del Gobierno tuvo un nuevo capítulo, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, protagonista de la última contienda contra el ministro del Interior, confirmó que hay un sector de la sociedad “enojada” a la que el Gobierno deben “escuchar” y recuperar.

Con intención de pasar la página, el funcionario señaló que la crisis del Gobierno tras los resultados de las PASO es "un tema terminado". “Ya está, ya hay una definición sobre el gabinete, hay un nuevo jefe de gabinete y hay una nueva instrucción del jefe de gabinete sobre salir a trabajar para resolver el montón de problemas con la gente”, afirmó. Y agregó: “Si la gente no nos votó, no hay que enojarse porque pasaron un período muy duro. Hay que hacer lo que dijo el Presidente, escuchar y ver cómo resolvemos los problemas”.

Por su parte, Moroni aseguró que las nuevas reuniones del gabinete, encabezadas por Juan Manzur, son “muy ejecutivas” y destacó que el exgobernador “tiene la costumbre” de madrugar y de trabajar de una manera “muy directa y concreta”.

Para el funcionario, la tendencia en la mejora del empleo va a ser "muy fuerte” y pronosticó que para fin de año “vamos a recuperar todo el empleo perdido”. En la misma línea, Moroni declaró que “en el peor momento” de la pandemia el Gobierno trabajó para mantener los contratos de trabajo y las unidades productivas.

“Lo nuestro es un proyecto de desarrollo”, afirmó. Hizo énfasis en los factores externos que complican la situación económica, bajo el argumento de que “otros países perdieron más empleo”. “¿Estamos bárbaro? No, todavía tenemos un montón de problemas por resolver, pero la tendencia es muy buena”, sostuvo el ministro.

Al igual que el presidente, Moroni reiteró la necesidad de convertir los planes en trabajo formal, y manifestó: “¿Estamos en el paraíso? No, la verdad que no, veníamos muy mal (...). Ahora tenemos que ver la tendencia de lo que estamos haciendo. Hay que apuntar a un proceso de desarrollo, no hay otra solución”.

Para finalizar, el funcionario destacó que el Salario Mínimo “no es el único ajuste salarial que ronda el 50%” y sostuvo que desde el ministerio se realiza un corte de ejercicio que arroja que el promedio de las negociaciones colectivas darían una modificación salarial entre el 48% y el 49%.

“Vamos a cumplir con la pauta que nos fijamos de que el salario crezca por encima de la inflación. Si hay necesidad de reabrir una paritaria, se va a hacer tranquilamente”, afirmó. Y concluyó: “Nosotros queremos que el salario crezca por encima de la inflación”.