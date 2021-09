Aníbal Fernández, sobre la oposición: "Yo tengo mucho trabajo y ellos están muy al pedo"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se refirió hoy a las críticas que le hace la oposición y señaló que él no se va a "subir al ring" porque tiene "mucho trabajo", al tiempo que lanzó que "ellos están muy al pedo".

Acostumbrado a la pelea verbal y las chicanas, Fernández les tiró un dardo a los dirigentes de Juntos por el Cambio que apuntaron contra su llegada al Gobierno y señaló: "Me quieren subir al ring porque creen que hago ruido. No me voy a subir a ningún ring porque tengo mucho trabajo y ellos están muy al pedo".

En declaraciones radiales, el funcionario respondió así al ser consultado por las críticas de Elisa Carrió, quien lo acusó de ser "parte de las mafias", y de María Eugenia Vidal, quien había afirmado que Fernández "siempre tiene ataques sin argumentos".

"Fui ministro de los últimos cuatro presidentes peronistas. Por lindo, no es. Algunas cosas he demostrado en cuanto a profesionalismo, de rodearme de personas que saben", remarcó el titular de la cartera de Seguridad como respuesta a los cuestionamientos de la oposición.

Respecto de las medidas anunciadas por el Gobierno tras la derrota en las PASO para contener la crisis económica, Fernández evaluó: "Creo que el ministro de Economía ha llevado el gasto hasta donde ha podido. Si me preguntás, ¿si tendría que haber gastado más dinero? Sí, no tengo dudas".

"Estados Unidos gastó 14 puntos del producto bruto interno por la pandemia y nosotros creo que llegamos a sólo el 6. Habría que presionar más sobre ese punto porque la situación no es cómoda", explicó el ministro, al tiempo que se refirió a la pandemia como una "catástrofe" y advirtió: "La situación es muy mala y no hay que dejar ninguno en el camino".

No obstante, el funcionario remarcó que la decisión final sobre cuánto y cómo se gasta es del presidente Alberto Fernández y subrayó: "La situación se resuelve en la cabeza del presidente. El ministro Guzmán está para decir que no. El que va a decir que sí, porque es el que ajusta la totalidad de las piezas, es el Presidente. No hay otro".

Sobre su recién iniciada gestión en el Ministerio de Seguridad, Fernández señaló que uno de los puntos principales es "atender la situación del combate al narcotráfico", apuntó a la situación de Rosario y señaló que cumplirá todos los acuerdos que firmó su antecesora, Sabina Frederic, tanto con la Ciudad y como con la Provincia.

"La ministro hizo acuerdos con la Ciudad de Buenos Aires y yo soy de sostener los pactos. Ya tuve reuniones con (el ministro porteño Marcelo) D'Alessandro y también con (el ministro bonaerense Sergio) Berni, y nos vamos a volver a juntar en esta semana para ver como coordinamos los movimientos", señaló Fernández.