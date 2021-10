Mauricio Macri: “Nunca creí en el liderazgo de Alberto Fernández”

Mauricio Macri, ex Presidente de la Nación, aseguró que “la vicepresidenta conduce hoy a la Argentina”, y subrayó: “Cristina perdió hace tiempo el contacto con la realidad”. También denunció que “el kirchnerismo no se hace cargo de nada”, y que “nos hemos quedado fuera del mundo”.

“Nunca creí en el liderazgo de Alberto Fernández”, dijo.

Por otra parte, manifestó que “es un Gobierno sin rumbo, sin plan”, y continuó: “Juntos por el Cambio tiene que ser un espacio de unión nacional”.

A la hora de referirse al Gobierno, lo definió como un “ejército de demolición” al que hay que ponerle fin: “Tenemos una pobreza del 50%”.

Con respecto a la situación del país, Macri señaló que “el plan tiene que terminar en una salida laboral”, mientras que explicó que “hay que bajar un montón de impuestos que destruyen el trabajo”.

A la hora de referirse a las últimas elecciones, quien fue jefe de Gobierno de la Ciudad entre el 2007 y el 2015 y Presidente desde 2015 hasta 2019, destacó: “Hay un consenso en la sociedad para decir basta. No vamos a aceptar más vivir con mentirosos”. Y siguió: “El 14 de noviembre comienza la Argentina de la sensatez”.

Otro de los funcionarios oficialistas a los que apuntó Macri fue a Juan Manzur, el jefe de Gabinete, a quien calificó como “un vivo”.

Pero durante la entrevista no solo se refirió al oficialismo, sino que también tocó un tema sensible como la deuda con el FMI: “Desde que entró la plata del Fondo, la deuda no aumentó”, y remarcó que "el FMI quiere saber cuál es nuestro plan”. Además, criticó duramente al ministro de Economía, Martín Guzmán: “Pintaba para serio y ahora dice cualquier cosa”.

Uno de los principales problemas en la actualidad argentina es la inseguridad, ámbito en el que apuntó contra Sergio Berni: “A veces pienso que es Moldavsky”, e insistió en que “Hay que empoderar las fuerzas de seguridad”.

Por último, reveló que está escribiendo un libro sobre la vida de su padre.