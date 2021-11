Es Ley el Programa Permanente de Capacitación de ESI

Encabezada por el presidente provisorio del Cuerpo, senador Oscar Vera, se llevó a cabo este jueves la 23° sesión ordinaria de la Cámara Alta provincial, en la que se dio sanción definitiva a la Ley de creación del Programa Permanente de Capacitación de Educación Sexual Integral (ESI). Asimismo, el Pleno otorgó media sanción a iniciativa para expropiación para construir Hospital en Belén y acompañó diversos proyectos de resolución y de declaración presentados por los senadores provinciales.

De acuerdo con el Orden del Día previsto para la jornada, el Senado otorgó el N°5.720 a la Ley por la que se crea el Programa Permanente de Capacitación de Educación Sexual Integral (ESI) establecido en la Ley Provincial N° 5.552.

El proyecto autoría de la diputada Verónica Mercado dispone para los docentes, capacitaciones obligatorias, cuya acreditación será exigida en cada concurso o toma de posesión de cargo en el sistema educativo de todos los niveles, de gestión pública o privada; al considerarse esta formación no sólo desde lo sanitario sino desde la perspectiva del respeto por los derechos del niño.

“Al día de hoy no debería existir en el sistema educativo docentes que no hayan tenido la debida formación en esta temática, la cual como se señala no solo tiene una raíz en lo sanitario, sino que tiene una profunda razón que es respetar los derechos del niño” apunta parte de la fundamentación de la legisladora sobre el proyecto agregando que la realidad nos dice otra cosa, y “ no todo el sistema educativo accedió, sea por decisión propia o sea porque el estado no le dio la facilidad, a obtener la capacitación en el ESI”.

En la oportunidad, fue el senador Oscar Vera quien, desde su banca, defendió la iniciativa señalando que “debo valorar y destacar el análisis jurídico que asesoría legal de la Cámara Alta efectuó de esta iniciativa”.

“Este proyecto viene a llenar un espacio en el sistema legal, detallando la responsabilidad del estado de ejecutar acciones concretas para la implementación de lo establecido en la ley provincial” sostuvo el Senador tras enfatizar que, si bien la Ley se está aplicando, “es necesario implementar un programa amplio para el efectivo cumplimiento de la norma que el Estado provincial promulgó”.

Expropiación de inmuebles para construir un hospital en Belén

Promovida la iniciativa por el senador Jorge Solá Jais, la Cámara de Senadores trató sobre tablas y dio media sanción al proyecto de Ley para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación inmuebles ubicados en la ciudad de Belén, con miras a destinarlos a la ejecución de un Hospital para consultas médicas, internación, atención de urgencias y servicios de apoyo de diagnóstico para la población; acorde a las tecnologías actuales y a las necesidades de la comunidad, evidenciadas durante la pandemia.

“Con buen criterio el gobierno de la provincia, y en particular del gobernador Raúl Jalil, se tomó la decisión de un edificio nuevo regional no solo para Belén sino para el Oeste” comentó el senador Solá Jais subrayando que se trata de un lugar estratégico.

En este marco, el legislador señala que “este proyecto es de interés público ya que contribuye a equilibrar el territorio provincial, reduciendo las brechas de accesibilidad que hoy en día encontramos entre el interior y la capital de la provincia, permitiendo establecer una red de servicios sanitarios que puedan reducir los traslados y actuar más eficientemente ante emergencias”.

Edificio para el jardín de infantes de Las Esquinas

Acompañando la iniciativa del senador José Luis Martínez, el Cuerpo dio luz verde al proyecto de resolución mediante el cual se requiere la construcción de un edificio destinado al jardín de infantes que funciona en las instalaciones de la Escuela N° 33 Martín Miguel de Güemes, en la localidad de Las Esquinas, departamento Valle Viejo.

La propuesta puso énfasis en que los jardines de infantes poseen un contenido educativo específico, orientado a generar los primeros estímulos en los niños y niñas, tarea trascendental que se facilita contando con un espacio propio e independiente, que proporcione las condiciones para el mejor desarrollo de los pequeños.

“Este proyecto no es más que solicitar que se haga justicia con una comunidad”, expresó el representante por Valle Viejo, esperando que finalmente los pequeños puedan disfrutar de instalaciones como corresponde.

Piden ampliación de la alcantarilla sobre el arroyo Los Varela

Con apoyo unánime de los senadores, se aprobó la iniciativa del senador Edgardo Seco para solicitar al Poder Ejecutivo provincial, se concrete la obra de ampliación de alcantarilla existente sobre el arroyo Los Varela, que cruza la Ruta N° 1, en el Departamento Ambato.

El proyecto busca prevenir los daños que puede ocasionar la crecida del arroyo en épocas estivales, preservar las obras a su alrededor y ahorrar los costos que insume la recuperación de esos espacios cuando resultan anegados por los desbordes del curso de agua.

“Somos conocedores del arduo trabajo que Vialidad Provincial viene realizando en las rutas de la provincia; incluso en nuestro departamento, pero requerimos el esfuerzo económico, técnico y humano para poder llevar adelante lo solicitado que; por sus características, no llevaría demasiado tiempo” expuso el senador Seco teniendo en cuenta el presupuesto que se dispone actualmente para el mejoramiento integral en toda la traza.

Centenario de la Escuela N° 400 de La Parada

En apoyo a la iniciativa del senador Ariel Espinoza, el Senado declaró de Interés Parlamentario, Social, Educativo y Cultural, el Centenario de la Escuela N° 400 "Agrupación VIII de Gendarmería", de La Parada, departamento La Paz.

La conmemoración tendrá lugar a través de un acto protocolar el próximo 25 de noviembre en la Institución, que recibirá en manos de sus autoridades una copia fiel del instrumento legal en el que consta el reconocimiento a la noble tarea de formar a sus alumnos y consolidar una sociedad más justa, humana y sin exclusiones.