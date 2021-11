Cerruti, sobre la medida del Banco Central: “No metan miedo, se puede viajar igual”

Tras la medida del Banco Central que prohíbe a financiar en cuotas y con tarjeta los viajes al exterior, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti aseguró que se trata de una disposición "momentánea" que apunta a "encarar la negociación con el FMI".

“Tenemos que avanzar en el acuerdo con el FMI y eso implica que las reservas tiene que estar robustas y que el Banco Central debe ser lo suficientemente fuerte para hacerse cargo de esa negociación”, aseguró. Cerruti destacó que las reservas del Banco "están robustas" y destacó que la entidad va a monitorear la situación, por lo que la disposición se extenderá “conforme a la situación financiera macroeconómica de la argentina”.

Por otro lado, la portavoz llamó a la oposición a “no meter miedo” a la sociedad e hizo referencia a los dichos del diputado Mario Negri en contra de la medida. “No generemos miedo ni terror, no le digamos a la gente que no va a poder viajar más, no es así, vamos a poder seguir viajando”, manifestó.

En la misma línea, Cerruti señaló que los pasajes se podrán adquirir en una cuota, a través del financiamiento de las tarjetas en diferentes planes, con la adquisidor de un crédito personal, o tan solo “esperar algunos meses” para viajar. “No hay manera de que individualmente resolvamos nuestra situación en un país que no logra resolverlo”, afirmó. Y agregó: “Estamos resolviendo la situación”.

Asimismo, destacó que se trata de "un esfuerzo más” que permitirá fortalecer el consumo y el mercado interno y que permitirá llevar "cada vez más trabajo y más educación a los argentinos”. También, sostuvo que la disposición se toma en un contexto en el que el país está "saliendo de la crisis económica producto de la gestión del expresidente Mauricio Macri y de la pandemia".

Por último, la portavoz manifestó: “Si no logramos que los argentinos tengan un sueldo y un salario digno para ahorrar y llegar a fin de mes, discutir solo la cuestión de viajar nos saca de contexto”.