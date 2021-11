Describen a los síntomas de la variante Ómicron del coronavirus como "inusuales, aunque leves"

La presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, Angelique Coetzee, quien alertó a las autoridades del país sobre la aparición de la nueva variante Ómicron, reveló que los síntomas de la nueva cepa son "inusuales, aunque leves".

La especialista relató que entre sus pacientes con covid-19 había últimamente jóvenes de diferentes etnias y estados sociales que se quejaban de una fatiga extrema, si bien no perdieron ni el olfato, ni el gusto. Entre los enfermos había una niña de seis años con el ritmo cardíaco y la temperatura muy altas.

"Sus síntomas eran muy diferentes y más leves de los que había tratado antes", dijo la doctora en una entrevista con el diario británico The Telegraph. Los afectados desarrollan una "enfermedad leve" que se refleja en síntomas como "el dolor muscular y el cansancio durante uno o dos días de malestar", explicó la especialista a RIA Novosti.

"Hasta ahora, hemos detectado que los infectados no sufren pérdida del gusto o del olfato. Pueden tener una ligera tos. No hay síntomas destacados. De los infectados, algunos están siendo tratados en casa", agregó. Coetzee avisó al comité consultor de vacunas del país sobre la rara variante el pasado 18 de noviembre, cuando cuatro miembros de su familia dieron positivo por coronavirus, lo que se reflejó en un acusado cansancio. En total, una veintena de pacientes de Coetzee presentaron los síntomas de la nueva variante. La mayoría de ellos eran hombres y la mitad no estaba vacunada.

Por otra parte, la experta advirtió que la llegada de la cepa ómicron conlleva riesgos adicionales para los mayores no inmunizados. "Lo que nos tiene que preocupar ahora es que cuando las personas mayores no vacunadas se infecten con la nueva variante", ya que —advierte— "si no se vacunan, vamos a ver a muchas personas con una [forma de la] enfermedad grave".

Esta variante desencadenó consecuencias como la prohibición en varios países al desembarco de pasajeros procedentes de Sudáfrica, un país que puso el grito de la protesta en el cielo, alegando que semejante disposición "contraría las normas de la OMS".

En los Estados Unidos se ponen en alerta ante una quinta ola

Los Estados Unidos podrían adentrarse en la quinta ola de covid-19, advirtió el epidemiólogo jefe del país, Anthony Fauci. "Ciertamente, tenemos la posibilidad de sufrir una quinta ola", dijo Fauci en el programa 'Face the Nation' de CBS News, señalando que la magnitud del incremento de nuevos casos de covid-19 dependerá de las medidas que se tomen en el país en los próximos dos meses.

El experto aprovechó la ocasión para instar a los estadounidenses a vacunarse contra el SARS-CoV-2, abogando también por la revacunación en los casos de quienes hayan completado la pauta. "Si lo hacemos de manera muy intensiva y con éxito, podremos mitigar cualquier incremento", subrayó.

En caso contrario, Fauci considera "muy posible" que la nación "se enfrente a un nuevo salto" de estadísticas. Hasta la fecha, poco más del 59 % de la población estadounidense está vacunada contra el coronavirus, según datos de la Universidad John Hopkins. En su momento, Fauci apeló a elevar el nivel de los vacunados hasta un 90 % para alcanzar la inmunidad colectiva.

Portugal repone el uso de la mascarilla y organiza una suerte de cuarentena breve para enero

Portugal, el país más vacunado de la Unión Europea con el 87,78% del total de su población de poco más de 10 millones de habitantes, tomó precauciones: a partir del 1 de diciembre será obligatorio otra vez el uso de la mascarilla.

Además, exigen certificados a sus pobladores y a aquellos que ingresan al país, limitan el aforo a lugares públicos, pero mantienen el turismo. Desde el 1 de enero el teletrabajo será obligatorio, cerrarán bares y discotecas y se suspenderán las clases durante dos semanas.