Messi, ganador del Balón de Oro: "Mi mayor premio lo tuve con la Selección Argentina"

Este lunes, Lionel Messi fue galardonado una vez más con el Balón de Oro, el premio al mejor jugador del mundo en el año. Es la séptima vez que La Pulga recibe este reconocimiento, pero esta vez es especial, ya que se sacó la espina de ser campeón con la Selección Argentina con la Copa América 2021, según contó el propio Leo en su discurso.

"Quiero agradecer a todos mis compañeros de Barcelona, del París, y muy especialmente quiero agradecer al cuerpo técnico y mis compañeros de la Selección Argentina. Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, de que me quedaba una espinita guardada y este año fue todo lo contrario, pude conseguir el sueño que tanto deseaba, después de haber peleado muchísimos años, de haber tenido muchos tropezones, al final llegó y el premio es en gran parte por lo que hicimos en la Copa América. Quiero compartirlo con todos mis compañeros de Selección y agradecerles, esto es por ellos también y de mis compañeros de mi año en Barcelona y ahora París", declaró La Pulga en París. "Mi mayor premio lo conseguí en julio. Era lo que deseaba lo que empecé a jugar en la Selección Argentina, el poder conseguir algo con esa camiseta, con mi país, mi gente. Quiero dedicárselo y disfrutarlo con ellos, porque fue algo grandioso lo que vivimos en esta Copa América. Agradecer a mis amigos siempre, no sabía que venían. Que me lo entregue Suárez es más especial así que muchas gracias", agregó más tarde.

Por otro lado, Messi habló de lo increíble que se siente haber ganado el Balón de Oro en siete oportunidades. "Es increíble volver a estar acá. Hace dos años dije que eran mis últimos años, que no sabía qué podía llegar a pasar, y hoy me toca estar otra vez acá. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar. Hoy me toca estar en París y estoy muy feliz, feliz de estar acá, muy ilusionado y tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda pero espero que sea mucho porque disfruto muchísimo del fútbol porque amo esto y espero seguir haciéndolo", expresó. "Son siete y la verdad es que es algo extraordinario, algo que nunca pensé, así que es algo increíble. No pienso en el octavo, tengo muchas ganas de afrontar esta nueva etapa de mi vida en mi nuevo club, en el PSG, donde estoy feliz, adaptado, queriendo cumplir los objetivos", añadió.

"Si bien siempre pongo por delante lo colectivo, no puedo ocultar mi alegría por haber podido conseguir otro Balón de Oro. Quiero agradecerle y dedicarle a todos mis compañeros y staff de la @afaseleccion por el año tan lindo que vivimos. También a los que tuve en el @fcbarcelona y a los del @psg. Y por supuesto a mi familia y amigos, así como a toda la gente que me apoya, que está al lado mío, me cuida y hace que pueda rendir día a día: sin todos ellos esto nunca habría sido posible. Y gracias también a @francefootball por la Gala y el premio. Abrazo enorme!!!", publicó Lionel Messi en su cuenta de Instagram.

Lionel Messi se quedó con el Balón de Oro 2021 y en segundo lugar finalizó Robert Lewandowski, quien fue The Best en 2020 pero no hubo entrega de Balón de Oro y Leo aseguró que France Football debería darle un galardón al polaco. "Quiero decirle a Robert que es un honor pelear con él. Te merecés tu Balón de Oro, el año pasado todo el mundo estaba de acuerdo en que fuiste el ganador y France Football debería darte tu Balón de Oro. Ojalá puedan otorgártelo y tenerlo en tu casa porque fuiste un justo ganador. No se pudo hacer por la pandemia, pero tenés que tenerlo en tu casa vos también", concluyó.