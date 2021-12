Un motociclista que circulaba a alta velocidad en medio de una picada cerca del dique El Jumeal y fue derribado del vehículo por un agente de tránsito que le dio un palazo en el pecho cuando intentaba escapar, tras lo cual terminó en el asfalto.

El episodio se registró el pasado martes y después de que se viralizara el video de lo ocurrido, el hombre pidió colaboración para identificar al efectivo, mientras que indicó que busca "justicia", pero recibió críticas por participar de esas carreras informales y peligrosas.

El hecho ocurrió durante una convocatoria de decenas de motoqueros que el 8 de diciembre suelen recorrer la capital catamarqueña y sus alrededores a gran velocidad y haciendo sonar las bocinas en sitios donde hay peatones y otros conductores no involucrados en el asunto.

Desde la Policía provincial recibieron mensajes vía redes sociales denunciando lo ocurrido, por lo cual se dispuso un operativo del que también participaron Unidades Especiales y Dirección de Seguridad Vial y en el procedimiento, se secuestraron 84 motos y fueron arrestadas 9 personas por incumplir el código de faltas.

Vecinos del lugar realizaron videos de la recorrida nocturna de los motoqueros que provocó caos y en uno de ellos se observa que, en uno de los operativos cerca del dique, un agente derribó de un golpe a un motociclista que intentaba escapar a toda velocidad.

En el video se ve que una persona vestida con chaleco de seguridad impactó con un palo a un motociclista, quien perdió el control del vehículo y, unos 20 metros más adelante, cayó contra el asfalto.

Horas más tarde, el motociclista subió una publicación a su cuenta de la red social Facebook en la cual indicó: "Si alguien sabe quién fue el policía que me pegó y me hizo chocar con el móvil, le agradecería que den datos".

Según informó el diario El Esquiú, en el posteo, el hombre señaló además: "Esto no va a quedar así, necesito que se haga justicia, encima que hasta la billetera me sacaron". La publicación del motociclista generó varias reacciones, pero no todas fueron muestras de apoyo ya que gran cantidad de usuarios lo criticaron por participar de las picadas y poner en riesgo la vida de los vecinos.