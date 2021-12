El titular del BICE, José Ignacio De Mendiguren, que fue ministro de Producción de Eduardo Duhalde, y Domingo Cavallo, ex ministro de Economía de Fernando de la Rúa y responsable del la crisis económica y el estallido social de 2001, mantuvieron un acalorado cruce en tevé en el que, a los gritos, no se ahorraron chicanas y acusaciones.

Los dos economistas estuvieron presentes en el programa A dos voces, de TN, en un debate para recordar los 20 años de la crisis de 2001. Cavallo comenzó asegurando que en aquél entonces “muchos de los que empujaban la desestabilización en ese momento, lo que querían era el abandono total de la convertibilidad y sobre todo lo que fue después la barbaridad de pesificar compulsivamente todos los depósitos y préstamos”.

“Los que impulsaban todo esto sabían bien lo que querían e iban a hablar con (Raúl) Alfonsín y Duhalde, pero Alfonsín y Duhalde no entendían bien y creían que, con el abandono de la convertibilidad iban a aumentar los salarios e iba a disminuir la desocupación y la pobreza”, sostuvo el ex ministro. En ese momento se sumó De Mendiguren al debate y Cavallo estalló: “Si quieren que de mi opinión, déjenme hablar. La parte importante es la que a vos te interesa que no salga”.

De Mendiguren respondió con sorna: “Duhalde no quería pesificar, dijo ‘conmigo los que depositaron dólares van a recibir dólares, y los que depositaron pesos van a recibir pesos’, y eso era totalmente factible, si se terminaba la restructuración de la deuda y se conseguía que el Fondo Monetario desembolsara lo que estaba pendiente”.

Cavallo, que participó de manera virtual, subió el tono de la discusión: “El plan era otro, a mí me lo habían contado y yo los saqué vendiendo almanaques de mi despacho. El plan era pesificar porque, de esa forma, todos los que estaban endeudados en dólares, las grandes empresas que representaba De Mendiguren, iban a licuar sus pasivos”.

"Vos tendrías que estar preso”, contestó el ex ministro de Producción, a lo cual Cavallo retrucó: “Sos un mentiroso. Vos indujiste a la pesificación de las deudas”.

"Tenga un poco de piedad con lo que le hizo a los argentinos. El desastre que usted dejó provocó esa explosión. El que estatizó la deuda privada en el año 82 fue Domingo Cavallo. ¡Sos un animal!", disparó el industrial. Y finalizó: "Usted es un mentiroso y está mal de la cabeza. ¿No vio los muertos que provocó?".