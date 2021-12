La doctora Manuela Ávila, que desde ayer es la nueva ministra de Salud de Catamarca, indicó que uno de los objetivos inmediatos de gestión es llegar a las personas que por distintos motivos no han optado por la vacunación contra el coronavirus. Dijo que estamos en un momento de la pandemia donde cada uno sabe el rol que debe ejercer.

“Aproximadamente estamos en un 89% (de personas que cuentan con el esquema de las dos dosis); sin embargo, no me preocupan los vacunados, sino el 11% de la población que no tiene ninguna de las dosis. Estamos trabajando para acercar mesas libres de vacunación, vamos a poner una en la Plaza 25 de Mayo, en la glorieta, a los fines de facilitar el acceso. Sería a partir de mañana y en breve estaremos confirmando los horarios”, afirmó Ávila en una entrevista radial.

La flamante ministra, que venia trabajando al lado de Claudia Palladino, manifestó que “estamos viendo cuáles pueden ser las estrategias. Vamos a facilitar más el acceso a la vacuna. Para nosotros es un dato preocupante y es nuestro objetivo poderlo cubrir, hemos avanzado mucho en la vacunación y si bien es preocupante también tiene que ser una decisión personal de poderse acercar. Creemos que el pase sanitario va a poder colaborar con esto”.

“Estamos en un momento de la pandemia donde las responsabilidades son compartidas”, asumió Ávila.

“Tuvimos el tiempo suficiente para haber aprendido, no es de Salud o Seguridad o del Estado, es de todos. Y ayer en la reunión con los empresarios de los diferentes rubros nos comunicaron que ya lo venían usando solicitando carnet de vacunación”, lo cual le causó satisfacción, explicó.

“Tenemos que saber que si tenemos las dos vacunas es por mi salud, la de mi familia, que los estoy cuidando. Lamentablemente nos relajamos y se está transfiriendo a los números en el aumento de casos que tenemos, sumado al movimiento de las fiestas”.

Además, pidió a quienes llegan de otros lugares por las Fiestas de fin de año tengan en cuenta la posibilidad de testearse previamente, el cuál es gratuito.