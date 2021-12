La Cámara de Diputados le dio media sanción e introdujo modificaciones al proyecto que envió el Poder Ejecutivo y que modifica la Ley de Ministerios.

El oficialismo decidió jerarquizar el Ministerio de Trabajo y lo unificó con Planificación y Recursos Humanos. Además, cambió "Relaciones Internacionales" por Coordinación Regional, Logística y Transporte. La oposición no acompañó el proyecto y fustigó al oficialismo por la gran cantidad de ministerios creados.

La cuarta sesión extraordinaria comenzó complicada porque en el inicio el oficialismo convocó a una sesión especial para tratar los presupuestos para el año próximo. La oposición consideraba que se debía cumplir los acuerdos y esperar a que se cumpla el período de observación de los proyectos que vencería la próxima semana.

Desde ese momento, el interbloque de Juntos por el Cambio se negó a acompañar las iniciativas del Poder Ejecutivo, pese a que había acompañado en las Comisiones.

El diputado Luis Fadel (Juntos por el Cambio) planteó que existía la intención de acompañar porque se suprimían dos ministerios lo que iba a implicar cierto ahorro para la Provincia. "Nos damos con la sorpresa que ayer (por el lunes) juraron con la ley que iba a tratarse hoy. Hay que tener apego a la Constitución, nada obstaculizaba a que espere 24 horas para que puedan jurar los ministros. A a la democracia la tenemos que cuidar entre todos", manifestó el legislador.

Luego, el diputado José "Chichí" Sosa respaldó a Fadel y le recriminó al oficialismo por la desaparición del Ministerio de Trabajo: "Nunca pensé que iba a tener que escuchar con atención y con algún dejo de tristeza el discurso de las exequias de la cartera de trabajo que tanto significó para el peronismo, pero que además esté avalado por el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la que sale la reforma de la ley", dijo en alusión a Augusto Barros.

"Nunca pensé que el peronismo lleve a la sepultura a un Ministerio que es del peronismo. Fue creado por Perón en 1949", recordó y dijo que solo el menemismo se atrevió a bajar las banderas del peronismo.

Luego, también criticó la superestructura del Gobierno de Jalil. "Me tomé el trabajo de ver en otras provincias: Gustavo Valdéz (Corrientes) tiene 12 ministerios; Gerardo Morales en Jujuy 11 ministerios, Formosa tiene10 Ministerios, Mendoza tiene 7 y Santiago del Estero cuenta con 9", comparó. "¿No les parece mucho 16 Ministerios con un 50% de pobreza? y la frutilla del postre es el Ministerio de Relaciones internacionales que no existe en ninguna provincia. ¿Les parece un ministro de Relaciones Internacionales cuando solo tenemos relaciones con Chile?", argumentó. "No quiero pensar que lo que se busca es un puesto de trabajo para un senador que finalizó mandato", disparó.

El diputado Augusto Barros le salió al cruce y dijo que Sosa había protagonizado un papelón porque tenían previsto realizar modificaciones al proyecto. "Le mostraron la bandera y entró como caballo", afirmó, en un fuerte cruce con el legislador. " Yo sé que está en una situación de tránsito, aparentemente es alfonsinista, radical y popular, pero se autopercibe macrista y yo respeto la autopercepción", ironizó.

En ese momento, informó que Trabajo tendría jerarquía y que se cambiaba Relaciones Internacionales por Coordinación Regional.

"Cuando analizamos el proyecto vimos que había un error y era la falta del vocablo 'Trabajo' lo que no significa que las acciones de gobiernos no estén direccionadas a priorizar el trabajo y efectivamente, las Relaciones Internacionales son facultades reservadas a la Nación, y entendemos que las facultades de la provincia es la coordinación regional como se hizo con ATACALAR", respondió.

Ministerios

1 ) Trabajo, Planificación y Recursos Humanos.

2) Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

3) Infraestructura y Obras Civiles.

4) Economía.

5) Vivienda y Urbanización.

6) Salud.

7) Desarrollo Social

8) Educación

9) Industria, Comercio y Empleo

10) Inclusión digital y Sistemas Productivos

1 1) Agua, Energía y Medio Ambiente.

12) Minería.

13) Seguridad.

14) Cultura, Turismo y Deporte.

15) Ciencia e Innovación Tecnológica.

16) Coordinación regional, Logística y Transporte.