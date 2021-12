Sin mayores novedades, esta mañana en sesión extraordinaria, el Senado aprobó el Presupuesto provincial 2022 para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Ley de modificación de la "Ley de Ministerios", los presupuestos para ambas cámaras y la Ley Impositiva 2022 y modificación del Código Tributario.

Todos estos proyectos habían conseguido media sanción el último martes en Diputados y fueron aprobados tal cual llegaron de la Cámara Baja que si había realizado cambios.

En la Cámara de Diputados se había modificado el proyecto que envió el Poder Ejecutivo y se limitó la posibilidad de designaciones porque disminuyó 306 cargos de la planta permanente que el Ejecutivo había previsto para el año próximo, aunque la cifra no implicaba un aumento en relación con este año. En cambio, sí se mantuvo el incremento de 346 cargos en la planta no permanente. La reacción llegó tras el pedido del Ejecutivo de no realizar nombramientos en las Cámaras y dejar la planta de personal en el mismo número que había en 2021.

El gobernador Raúl Jalil había estimado 47.460 empleados de planta permanente para 2022. La iniciativa aprobada hoy, con los cambios realizados en Diputados, la deja en 47.154, lo que implica una disminución de 306 agentes permanentes. Aquí hay que tener en cuenta que el Gobierno ya había disminuido la cantidad de agentes con estabilidad laboral porque el presupuesto de este año contemplaba 47.912, es decir, que ya había recortado 452 cargos. En cambio, se incrementaba la planta no permanente que de 6.268, en el presupuesto 2021, se elevaba a 6.614, lo que implicaba la previsión de 346 contratados más para el año próximo. En este caso, el despacho de comisión de Diputados respeta esa previsión, pero limita los pases a planta permanente.

El otro recorte importante lo tuvo el Poder Judicial que había contemplado un presupuesto de $9.380 millones para el año próximo y la Cámara baja lo dejó en $8.280 millones, lo que significa $1.100 millones menos.

Modificación de Ministerios

El Senado lo aprobó incluyendo las modificaciones que Diputados le hizo al proyecto original.

Entre las modificaciones más destacadas hay que mencionar la jerarquización del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, que había sido dado de baja por el Ejecutivo. Además, el Ministerio de Relaciones Internacionales quedó como Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte.

Finalmente el Ejecutivo provincial tendrá 16 ministerios que serán:

1) Trabajo, Planificación y Recursos Humanos.

2) Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

3) Infraestructura y Obras Civiles.

4) Economía.

5) Vivienda y Urbanización.

6) Salud.

7) Desarrollo Social

8) Educación

9) Industria, Comercio y Empleo

10) Inclusión digital y Sistemas Productivos

11) Agua, Energía y Medio Ambiente.

12) Minería.

13) Seguridad.

14) Cultura, Turismo y Deporte.

15) Ciencia e Innovación Tecnológica.

16) Coordinación regional, Logística y Transporte.