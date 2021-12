Jalil, tras la firma del Consenso Fiscal: “Pone un techo a los impuestos”

Tras la firma del Consenso fiscal en Casa de Gobierno, el gobernador de Catamarca Raul Jalil celebró el acuerdo y señaló que las críticas son producto de “malas interpretaciones”. Para Jalil, el Consenso Fiscal busca ponerle un “techo” a los impuestos y un tope a Ingresos Brutos.

“La mayoría de las provincias estamos por debajo de lo acordado, algunos lo van a mantener o lo van a bajar, pero ante la mirada de un inversor lo que hace el consenso es tener previsibilidad y saber cuánto es la carga impositiva en las provincias”, afirmó el gobernador.

Jalil no descartó la posibilidad de implementar en su provincia el impuesto a la herencia para aprovechar los recursos. "Se puede discutir el impuesto a la herencia que no lo tenemos. Tal vez se puede hacer un impuesto progresivo para promover que las herencias no estén mucho tiempo abandonadas o dormidas en la Justicia", sostuvo para el programa Esta Mañana por Radio Rivadavia.

Por otra parte, el funcionario señaló que desde el Gobierno convocaron a los gobernadores a un nuevo encuentro a realizarse el 5 de enero para repasar las líneas del acuerdo con el FMI. “El ministro de Economía (Martín Guzmán) nos invitó para la semana que viene, para el 5 a una reunión para analizar los puntos del acuerdo. Desde Catamarca estamos a favor de que se llegue a un acuerdo con el FMI”, afirmó Jalil.

Hoy con el presidente @alferdez y gobernadores firmamos el Consenso Fiscal 2022. Esta es una planificación conjunta con metas a cumplir para garantizar oportunidades de crecimiento y generación de trabajo, respetando las posibilidades de cada provincia con un sentido federal. pic.twitter.com/QPQjoyuAnc — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) December 28, 2021

Y agregó: “Creo en los acuerdos específicos”. Por último, el gobernador destacó la etapa de reactivación económica desde el turismo que vive su provincia, y destacó el papel de la obra pública.