La salud de Alberto Fernández, recluido en Olivos por ser contacto estrecho

En los últimos días, los contagios por Covid-19 aumentaron de forma diaria y escalaron a números alarmantes. Sin ir más lejos, el propio presidente Alberto Fernández tomó la definición de recluirse en la quinta de Olivos por haber estado en contacto con más de un caso positivo, entre ellos, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Sin síntomas y ateniéndose al nuevo protocolo dictado por el ministerio de Salud, el mandatario cumple con los cinco días de cuidados extremos, pero desde Gobierno aclararon que no se trata de un aislamiento y que "continúa en funciones" desde la quinta presidencial.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti aseguró que Fernández permanece en la quinta en cumplimiento del protocolo vigente que sostiene que al contar con el esquema de vacunación completo, no hace falta realizar aislamiento. En la misma línea, la ministra manifestó que "al momento no debe testearse" y explicó que la idea de evitar Casa de Gobierno se tomó con el objetivo de “contribuir al cuidado general de la comunidad”.

“Hay que mantener los cuidados y el distanciamiento, por eso el presidente suspendió las actividades que tenía con público, y está manteniendo su agenda desde la quinta de Olivos”, afirmó la vocera.

Cabe destacar que Fernández estuvo expuesto a dos casos positivos. El primero, una persona de su entorno que trabaja diariamente en la residencia de Olivos, y el segundo, el ministro Kulfas, quien comunicó su positivo el miércoles y estuvo presente en la comitiva que lo acompañó a San Juan el pasado martes.

“En los dos casos el presidente hace lo que hay que hacer de acuerdo al protocolo. No está aislado, mantiene su agenda de trabajo desde Olivos para no exponer a otros, no tiene ningún síntoma”, señaló Cerruti. Y agregó: “No debe testearse por el momento”.