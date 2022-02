Aníbal F. arremetió nuevamente contra Berni: “Fue mi amigo, pero todo lo que dice es mentira”

La interna entre Aníbal Fernández y Sergio Berni parece tomar vuelo y no tener fin. En una nueva etapa de fuego cruzado, el ministro de Seguridad de la Nación tildó de mentiroso a su par de la provincia. Tras las polémicas declaraciones de Berni, quien calificó de “patético” a Fernández, el ex secretario de Presidencia salió a responder: “Dos no pelean si uno no quiere, yo no quiero pelear con alguien que fue mi amigo durante muchos años. Berni fue amigo, y lo que dice es mentira”.

En diálogo con Pablo Rossi para Radio Rivadavia, Aníbal Fernández describió que la noche en la que aparecieron los primeros casos de intoxicación con cocaína adulterada, Berni lo llamó para pedirle ayuda con el objetivo de multiplicar las fuerzas de seguridad en la zona. “Yo actué inmediatamente”, afirmó el ministro, y agregó: “Después hubo un hecho desgraciado. Pedí a mi equipo de comunicación que busquen algo en las redes que sea inteligente para contar esta situación, y pusieron un dibujo que no era satisfactorio. Él lo tomó como una chicana y yo no hago chicanas con la vida de la gente”.

Desde esa situación, la interna entre ambos no cesó sino que aumentó el nivel de violencia con el que los ministros se referencian entre sí, pero, a pesar de esta situación, Fernández sostuvo: “Estoy a favor de la centralización del combate contra el narcotráfico”.

Asimismo, el ministro contó que la Gendarmería, la Prefectura y la Seguridad Aeroportuaria realizan trabajos para combatir al narcotráfico, aunque señaló que no estuvo satisfecho con la labor de la Policía Federal. “Busqué dentro de la Policía Federal al mejor y lo hice venir junto al jefe y subjefe de la fuerza para tener una reunión y avanzar en el trabajo”, señaló Fernández.

Por otro lado, el funcionario desestimó haber sido el culpable del ingreso de la efedrina al país, como había denunciado la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich. "El ingreso era legal y permitido. ¿Quién hizo que su ingreso sea ilegal? Yo lo hice, tiene todos los documentos que lo constatan", retrucó el funcionario.

Consultado por la movilización del 1F contra la Corta Suprema, el ex jefe de Gabinete señaló: “No creo en esas cosas, por eso no participé de la marcha”, y sumó: "Tengo mis críticas a la Corte, pero no por eso ando pidiendo que renuncien".

Por último, en torno a la renuncia de Máximo Kirchner, Fernández aseguró que “no le genera ningún mal al Gobierno”. “Los indispensables no existen más”, manifestó, aunque calificó que se trata de un líder “de primera línea” que tiene “el derecho de pensar como se le antoja”.