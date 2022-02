Tras la presentación del preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con la posterior renuncia de Máximo Kirchner marcando el panorama político, el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro adelantó que son “horas intensas” para el país. “Son horas intensas porque la Argentina tiene muchos problemas, además de situaciones que afronta la coalición con diferencias y debates", señaló Navarro por Radio Rivadavia.

Asimismo, el funcionario dejó en claro que la Argentina cuenta con los votos necesarios dentro del Congreso para aprobar el acuerdo con la entidad financiera. “Le adelanto que no vamos a tener inconvenientes. En Diputados y en Senadores nos dio que tenemos los números necesarios, contamos cerca de 80 o 90 votos en diputados en nuestro bloque a favor del acuerdo”, afirmó el dirigente social, quien se encargó de reiterar que “la deuda la generó el macrismo”.

Por otro lado, el funcionario hizo referencia a la renuncia del dirigente de La Cámpora: “Máximo fue muy claro, a través de una carta expresó claramente los motivos por los que no comparte el acuerdo, tomó una decisión rara en política que es dar un paso al costado, ir al llano como presidente de un bloque, es una actitud digna. Por supuesto, creo que no debería haberlo hecho, pero respeto su decisión”.

Además, agregó: “Nuestra obligación es no enojarnos con los que no están de acuerdo. Lo de Máximo (Kirchner) no es un desplante al Presidente. La política no es una cuestión personal de un dirigente”.

El dirigente político del Movimiento Evita hizo referencia a la crisis al interior del Frente de Todos, pero señaló que hace falta entenderla en un contexto de crisis globalizada.

Por último, quitó presión a la palabra de la vicepresidenta, Cristina Fernández Kirchner, que al momento, no emitió opinión: “El mundo no está esperando que Cristina hable, ni siquiera los 44 millones de argentinos”.