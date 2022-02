Navarro, sobre el acuerdo con el FMI: "No hay lugar para enojos o caprichos"

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, Fernando "Chino" Navarro, afirmó que es "moderadamente optimista" en torno a las posibilidades de juntar los votos suficientes para aprobar el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda y a propósito del debate que se viene en el Congreso, advirtió que "no hay lugar para enojos o caprichos".

"Soy moderadamente optimista. Creo que vamos a lograr la mayoría que se requiere. No hay lugar para enojos y caprichos", aseguró el hombre del Movimiento Evita que trabaja en la Jefatura de Gabinete, en medio de los reparos de la agrupación La Cámpora que lidera Máximo Kirchner a las negociaciones que llevó adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán, y a las dudas sobre cómo votarán los diputados que le responden en la Cámara baja.

Navarro aclaró si bien cree que hay que dejar a un lado "los enojos y los caprichos" en el debate, eso no supone un juicio de su parte hacia aquellos que vayan a votar en contra del proyecto que le dará validez al acuerdo con el FMI.

"Respeto a quien vote en contra si da en un argumento coherente. No creo que haya una verdad única pero tampoco creo en el votar que sí porque sí o en el no porque no", argumentó en declaraciones a "Lado P", el programa que conducen Elizabeth Peger, Eduardo Paladini y Sergio Danishewsky por Radio Rivadavia.

Consultado sobre los diálogos con los sectores -tanto del oficialismo y de la oposición- que en principio oponen resistencias a acompañar el pacto con el FMI, Navarro se declaró optimista de que finalmente se llegará a un criterio de consenso en el que primará "el sentido común".

(En las conversaciones) yo percibí en general -más allá de loa adjetivos- que una vez que pasás del primer plato o el primer café de los enojos, cuando ya entrás al postre o al segundo café, y el ánimo baja, entra el sentido común porque está en juego la Argentina", indicó.

"No da para chicanas, puteadas, descalificaciones. Pensemos en que hay que ponerse de acuerdo. No hay lugar para candidaturas de una fuerza o de otra si no se acuerda razonablemente con el FMI", completó el funcionario.

Para Navarro, frente al dilema que se presenta por el endeudamiento con el FMI, "hay tres formas de actuar".

"Una es el default y esperar condiciones propicias para negociar. A nosotros nos parece un error grave porque es como tirarte de un avión sin paracaídas. La otra es prolongar la negociación pero actualmente esas condiciones son muy precarias. Y la otra es negociar tratando de preservar condiciones que no pueden ser tocadas por el FMI", describió.

El secretario de Estado consideró que ésta última es la mejor opción para Argentina, ya que un acuerdo con el FMI le permitiría al país refinanciar sus vencimientos preservando la senda del crecimiento y la generación del empleo, sin que el organismo internacional puede objetar estas políticas.

"Por lo tanto nos parece que el acuerdo no es bueno pero es necesario porque da certezas y seguridad de dónde arrancar para reconstruir la Argentina. Además se va a discutir en el Congreso , lo que no ocurrió con el endeudamiento de Macri, y eso es un dato histórico nuevo que va a incidir positivamente en las decisiones argentinas", destacó.

Sobre Juntos por el Cambio, opinó que "les correspondería" acompañar porque "tienen alguna responsabilidad con el irresponsable préstamo que tomó Macri".

"Pero dejando de lado eso, y mirando para adelante y si ellos quieren ser gobierno dentro de dos años o de seis, vamos a convivir aún con este acuerdo que se va a aprobar en el Congreso. Es importante que ellos se comprometan e involucren porque es la Argentina de ellos, no la de Alberto Fernández, Martín Guzmán y el Frente de Todos. Es la Argentina de los argentinos, más allá de que voten a una fuerza u otra. Estaría bueno que tengamos una postura común porque está en juego el futuro de 44 millones de argentinos", concluyó.