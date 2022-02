Aerolíneas Argentinas anunció la reprogramación de un 101 salidas, en principio con una afectación no mayor a las dos horas. La medida gremial reclama paritarias y mejoras en las condiciones de seguridad.

Fue una de las primeras frases que usó el presidente. "Cuidemos y respetemos las medidas sanitarias. No nos relajemos, no bajemos los brazos, esta pandemia no ha terminado", advirtió sobre el avance del Covid.