Ahora se puso en duda que el proyecto del acuerdo con el FMI pueda ser enviado al Congreso antes del 1 de marzo

El Gobierno nacional pone en duda por estas horas que el proyecto de ley del acuerdo con el FMI pueda ser enviado al Congreso antes del 1 de marzo, dado que la principal discusión con el organismo de crédito internacional ronda en "cómo se llega a la reducción del déficit fiscal" que estaba planteado en 2,5% para este año.

Así lo indicaron a NA altas fuentes de la Casa Rosada, que precisaron que es poco probable que el proyecto sea enviado antes del fin de semana.

En ese sentido, consideraron que la posibilidad más certera es que finalmente sea enviado al Congreso "los primeros días de la semana que viene", luego de que el presidente Alberto Fernández realice su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Parlamento.

"Estamos en discusiones técnicas y esperamos que sea en los próximos días. Como siempre dijimos, alcanzamos un acuerdo que defiende nuestra soberanía y nuestro poder de decisión, que no pide ajuste ni reformas estructurales y vamos a seguir defendiendo ese sendero hasta el último momento", resaltó a NA la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

Según supo Noticias Argentinas, la principal diferencia con el FMI es "cómo se llega a la reducción del déficit fiscal", lo que provocó una demora en los tiempos que el Ejecutivo nacional había estipulado para terminar de pulir los detalles finos de la negociación.

"La discusión del sendero fiscal se sigue dando hasta el último momento. Nosotros creemos que vamos a crecer 7 puntos en lugar de 4, pero el Fondo dice que el crecimiento va a ser de 4 puntos. Entonces, piden sacar más subsidios y nosotros dicimos '¿para qué voy a sacar más subsidios si en realidad voy a crecer 7? Esa es la discusión", resumieron desde la Casa de Gobierno.

En ese punto, precisaron: "Es un gran acuerdo en el que hay dos puntos que están en discusión en este momento: cómo se llega al número que se marcó como sendero fiscal, 2,5% de déficit para este año, y el tema de las tarifas".

"Cuando piden el aumento de tarifas piden que sea mayor que la inflación, a lo que nosotros decimos 'no'. Esa discusión está hilándose fino", puntualizaron.

Además, indicaron que el principal escollo en la negociación es "cómo se llega al déficit que pide el Fondo", y argumentaron: "Nosotros decimos que entre el aumento del 20% de las tarifas, la segmentación, el crecimiento y otras cosas llegamos. Desde el Fondo dicen 'eso no lo sé'".

No obstante, afirmaron que "no hay ninguna posibilidad" de que las tarifas aumenten un 60%, y agregaron: "Está acordado el número del sendero fiscal, la discusión está en cómo se llega a la reducción del déficit".

"Desde el FMI quieren garantizarse de cómo vamos a llegar a ese déficit fiscal, de acuerdo a lo que ellos creen que tenemos que hacer, y nosotros les estamos diciendo lo que nosotros creemos que hay que hacer", explicaron.

Por otra parte, aseguraron que el borrador del acuerdo que circuló en los últimos días quedó "muy viejo", ya que "de ese borrador a hoy pasaron dos millones de cosas".

"Habiendo llegado al miércoles sin el acuerdo final...No lo vamos a mandar el fin de semana. Lo más probable es que se termine mandando los primeros días de marzo. Hay cosas técnicas que se están discutiendo, al punto de cómo se escribe el párrafo para que quede en claro que estamos diciendo todos lo mismo", graficaron.

Por último, aseveraron que el ministro de Economía, Martín Guzmán, está "en contacto permanente" con Alberto Fernández, y detallaron: "Guzmán prácticamente pasó el fin de semana en la Residencia de Olivos. Está mucho con el Presidente".

"Todo indicaría que el proyecto se aprobaría en el Congreso. No hay nadie que esté diciendo que no lo vota. Algunos están diciendo que se van a abstener, otros que lo van a debatir. Hasta ahora no hay nadie que haya dicho 'yo voto en contra'", concluyeron.