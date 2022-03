Cerruti: “La vicepresidenta deberá buscar los consensos en el Senado”

A horas del tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Cámara de Diputados, la portavoz presidencial adelantó que la vicepresidenta deberá buscar los consenso necesarios en la Cámara de preside para conquistar la aprobación del proyecto de ley.

“La vicepresidenta es la presidenta del Senado, con lo cual los consensos se deberán buscar en el Senado en el momento que llegue la media sanción de Diputados”, declaró Cerruti en la habitual conferencia de prensa de los jueves.

Asimismo, continuó: “En este momento, esa búsqueda de consenso estuvo a cargo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, del presidente del bloque, (Germán Martínez), y de los presidentes de los bloques de la oposición que trabajaron mancomunadamente”. Y continuó: “Esperamos que la posibilidad de acuerdo se sostenga en el Senado y logremos tener la mejor ley en el menor tiempo posible”.

A su parte, consultada por las posturas de la agrupación Patria Grande, espacio que tiene como referente a Juan Grabois, quien manifestó días atrás que sus diputados no acompañarán el acuerdo, y La Cámpora, cuyo dirigente es Máximo Kirchner, Cerruti aseguró que el Frente de Todos es una coalición abierta a debatir en la que persiste la unidad.

"El Frente de Todos es una coalición donde se dan todos los debates y nos mantenernos unidos más allá de la posición que se tenga sobre un tema en particular”, aclaró la portavoz.

En la misma línea, puntualizó: “La vicepresidenta no tiene un espacio en particular, es la líder histórica de una enorme cantidad de argentinos que nos reenamoramos de la política durante su gobierno y el de Néstor Kirchner. Cristina tiene una dimensión histórica que no se pone en juego en una votación y el Presidente cree que cada uno tiene derecho a expresar su opinión”.

En torno a la modificación del proyecto de ley pactada entre el Gobierno Nacional y Juntos por el Cambio, agregó: “A veces se encuentran consensos y acuerdos y otras veces se respeta a los que no piensan igual que uno. Vamos a seguir trabajando con la misma vocación de encontrar acuerdos hacia adentro de las fuerza política como hacia afuera, para gobernar en conjunto”.

Se espera que el Congreso le de tratamiento al proyecto detallado por el ministro de Economía, Martín Guzmán a las 14 de este jueves, ante la presencia de todas las fuerzas políticas que discutieron la letra en comisiones durante la semana. Todas las miradas están en el accionar de Máximo Kirchner tras su renuncia como cabeza del bloque oficialista. Fuentes oficiales aseguraron que estará presente en el recinto, y que, al momento, no tiene previsto hablar.