Cerruti admitió que Cristina no le respondió a Alberto por los ataques a su despacho

Al interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner está más latente que nunca. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por bajarle el tono, es sabido que al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) profundizó una crisis dentro del Frente de Todos.

Los ataques al despacho la vicepresidenta durante la sesión en Diputados desataron un nuevo argumento para cuestionar a la figura presidencial, y los principales dirigentes que responden al kirchnerismo lo dejaron en claro. Desde el entorno del mandatario aseguran que durante el suceso, Alberto Fernández le envió un mensaje por Telegram a su vice y a su secretario privado con el objetivo de mostrarse a disposición ante los destrozos.

Hoy, en conferencia de prensa, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti confirmó que Cristina Kirchner no respondió la solidaridad que el jefe de Estado le envió por mensaje. "El Presidente de la Nación le envió un mensaje al Secretario Privado y a la vicepresidenta mientras estaban sucediendo los hechos", aclaró Cerruti y ante los pedidos de clarificación del periodismo, aceptó: "No, no tuvo respuesta".

Se trata de la primera declaración pública sobre la relación entre el mandatario y su vice, que, parece, está más distante que nunca. Sin embargo, desde la ministra aclaró que la relación personal no afecta a la relación política. "Las relaciones personales son personales y las políticas son otra cosa, la coalición se mantiene unida dando las batallas que debemos dar", declaró.

“Somos una coalición que tiene diferentes miradas internas sobre los temas, avanzamos convencidos de que la unidad no solo del Frente de Todos sino de todos los argentinos es fundamental en este momento. Sobre relaciones personales no comento, las relaciones políticas entre el Presidente, la vice, el Senado y Diputados están armoniosas y llevándose adelante”, destacó Cerruti.

Desde el entorno de Cristina Kirchner admitieron que no hubo respuesta al mensaje, pero aclararon que la relación entre ambos es "normal". Es que la vice y los dirigentes que la acompañan entienden que el Presidente debería haber repudiado el suceso de manera pública.

A pesar de la interna, desde el Gobierno aseguran que el quiebre en la relación personal de sus principales figuras no afecta en nada al desarrollo político de la coalición. "No afecta la gobernabilidad”, respondió la portavoz al ser consultada por las posturas contrapuestas entre Fernández y su vice.

En las últimas semanas, el fuego cruzado entre funcionarios kirchnerista y "albertistas" fue en aumento, y los tuvo de protagonistas al dirigente Andrés "El Cuervo" Larroque y al ministro Aníbal Fernández por el posicionamiento público del Gobierno ante los ataques al Congreso. A su vez, el hermetismo de La Cámpora y su voto en contra del acuerdo con el FMI es otro de los factores que atraviesan al Frente de Todos y que desnuda su crisis.

A pesar de contar con los votos garantizados para el tratamiento en el Senado, aún no se sabe a ciencia cierta qué hará la vicepresidenta y los senadores que la respaldan. De lo que hay certezas es que dentro de la coalición de Gobierno las cosas están más tensas que nunca.