Productores agrarios realizan un "tractorazo" en Córdoba

Productores agropecuarios de la provincia de Córdoba realizaban este mediodía un "tractorazo" en la capital, en rechazo de la suba de retenciones a la harina y el aceite de soja que aplicó el Gobierno nacional desde esta semana. La movilización se inició alrededor de las 8.30 desde la zona de Altos Fierro, cercana a la ciudad de Córdoba, y rodeará la avenida Circunvalación hasta la ruta 36, donde se llevará a cabo una asamblea.

El ministerio de Agricultura decidió suspender de manera temporaria el diferencial del 2% por ciento de los derechos de exportación de harina y aceite de soja, en el marco de la "guerra contra la inflación" que anunció el presidente la semana pasada.

La suspensión de estos derechos harán que ambos productos vuelvan al 33%, "porcentaje que ya las empresas le descuentan al productor", señaló el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, al anunciar la medida, el último fin de semana.

En esa oportunidad, el funcionario aseguró que la suba de retenciones "no afectará a los productores" y explicó que "once empresas exportadoras" de harina y aceite de soja estarán alcanzadas por la medida. "Esta medida alcanza a once empresas exportadoras de su producto de la soja, de las cuales ocho representan el 95% del total de las exportaciones", puntualizó.

Además, el Gobierno dispuso reabrir, el lunes, el registro de exportadores de harina y aceite de soja, que estuvo suspendido por una semana.