Manzur habló de la crisis en el FdT y pidió unidad: "Es un punto que no es negociable"

En medio de los cortocircuitos dentro de la coalición del Frente de Todos, el jefe de Gabinete Juan Manzur, pidió por la unidad del espacio político a la que calificó de "innegociable". "Nosotros trabajamos por la unidad. No tengo dudas. Tenemos diferencias, como en todas partes, esto es normal. Lo que no tenemos que perder es el objetivo, y en ese contexto la unidad es un punto que no es negociable dentro de nuestro espacio político", afirmó el funcionario en declaraciones televisivas.

Y continuó: "Vamos a seguir trabajando por la unidad y fundamentalmente por lo que nos pidió el Presidente de la Nación, que es priorizar los principales problemas que hoy tienen los argentinos. Son momentos en los que hay que tener un poquito de prudencia, de serenidad y obviamente poner por arriba de las cuestiones sectoriales los principales problemas a resolver de todo el pueblo argentino".

El exgobernador tucumano definió de "institucional" la relación entre el presidente, Alberto Fernández, y su vice, Cristina Kirchner; y aunque aseguró desconocer si hablaron en los últimos días, destacó que el eje del Gobierno está en "atender los problemas del pueblo argentino".

"La postura nuestra es muy clara: nuestra prioridad es atender los problemas del pueblo argentino, así que en eso vamos a seguir trabajando, poniendo todo el esfuerzo. Yo no tengo dudas de que va a seguir la relación siempre privilegiando el bien común del pueblo", afirmó Manzur.

Por otro lado, el funcionario hizo mención al tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso, y habló de la situación económica que azota al país. En esa línea, señaló que el gran desafío del Gobierno es "controlar la inflación".

"Sabemos que hay un proceso inflacionario muy complejo a nivel global, vemos países avanzados que no tenían inflación y hoy están en 7%, 8% o aún más. En una economía como la argentina, debilitada y con una deuda importante, esto impacta mucho más", argumentó el exgobernador de Tucumán, y agregó: "Por eso el Presidente de la Nación ha tomado una serie de decisiones que día a día se van implementando, y esto tiene que ver con generar las condiciones para el diálogo entre trabajadores, empresarios, el Estado y coordinar las acciones para que esto impacte lo menos posible en el pueblo argentino".

En torno al reclamo del Campo ante el aumento de las retenciones, Manzur se mostró optimista en que las diferencias se solucionarán a través de "la vocación de diálogo" del Gobierno. "Nuestro gobierno siempre se ha caracterizado por el diálogo y ese diálogo debe ser fructífero. Obviamente hay que acercar posiciones. En ese sentido, las puertas están abiertas de par en par, como siempre", reiteró.

Asimismo, el exgobernador contó que Alberto Fernández hizo un llamado para que la próxima semana a reunirse con el sector empresarial, los sindicatos y el Campo. "Estamos trabajando para primero acercar posiciones y obviamente contener todas las variables que hay a nivel internacional", sostuvo.

Por último, habló de los compromisos de pagos que deberá afrontar la Argentina ante el FMI y ante el Club de Paris y destacó la tarea de Martín Guzmán. "Argentina viene haciendo un esfuerzo enorme por normalizar su situación, primero, con los acreedores privados externos y ahora con el FMI. Ayer, el ministro Guzmán también generó una suerte de prórroga con el Club de París. De a poco se va a ir normalizando la situación con los deudores externos", concluyó.