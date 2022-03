Berni: “Alberto trabaja con cinco alcahuetes que le escriben el diario de Yrigoyen”

A dos semanas del comienzo de una crisis interna en el oficialismo, Sergio Berni no se abstuvo del conflicto y arremetió contra el gobierno actual y la forma en la que lleva adelante el país: “Lo único que se está visibilizando es lo que yo decía hace un año y medio. Todos lo tomaban como que era un francotirador aislado y no veían hacia dónde estábamos yendo”, manifestó el ministro de seguridad de la provincia en diálogo con Graña en la AM990.

En este sentido Berni señaló que no lo advirtieron porque tienen la bola mágica sino porque “¿qué se puede esperar de un manzano?, otra cosa que no sea una manzana, bueno, esto es lo mismo”.

“Enfrentamos al gobierno de Macri mientras otros, que hoy son parte de este gobierno, se hacían los distraídos y eran cómplices por acción o por inacción. Lo que está pasando ahora es solamente una visibilización de lo que advertíamos hace un año y medio”.

Pero aunque pareciera que ya dijo todo, Berni apuntó contra el presidente y ninguneo a quienes están en su entorno: “No hemos hecho el esfuerzo que hicimos para recuperar el gobierno y que sea tomado como un juego de 5 amigos del Presidente que no han arriesgado nada para llegar hasta acá. El Presidente gobierna con el diario que le escriben 5 amigos, le falta salir a la calle y recorrer, escuchar a la gente”, expresó.

“Tenemos un gobierno que está formado por antikirchneristas muy fuertes. Intentan partir un albertismo en sus 2 versiones; un albertismo con Alberto, que nunca se define a tomar un rumbo o por un albertismo sin Alberto. Y esos 5 o 6 alcahuetes que le escriben ‘el diario de Yrigoyen’ todos los días al Presidente son los responsables de que hoy estemos donde estamos”, sostuvo efusivo el ministro quien siempre se mostró del lado contrario del presidente y es por ello por lo que siempre hubo diversos encontronazos entre ambos.

Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Berni manifestó que el gobierno estuvo “boludeando” durante 2 años y que el apuro por el vencimiento hizo que se avanzara con la aprobación: “Guzmán lo sacó a la sociedad a pasear en burro mientras hacía sus charlas de café por el resto del mundo y además se olvidó de que era el Ministro de Economía y tenía que gerenciar y, por sobre todas las cosas, gobernar las diferentes economías regionales que tenemos en la Argentina”.

Desde un principio el ministro se mostró a favor de las ideologías peronistas y sostiene que este gobierno no representa los ideales de dicha estructura: “El peronismo es generar trabajo, es generar derechos pero también obligaciones. No nos comamos el verso de que el peronismo es la jefatura del pobre y de los desposeídos”.

Sobre su situación actual y la renuncia sobre la mesa que le dispuso a Axel Kicillof el año pasado, Berni indicó que administrativamente depende del gobernador pero que siempre se sentó con él y le comentó cual es su mirada al respecto: "Con este gobierno nacional no tengo nada que ver, no solamente no lo comparto sino que no lo respeto, que me parece lo peor de todo”.

“No hablé más con Cristina porque esta discusión la tuve mucho tiempo atrás. Después de las elecciones me iba a ir porque no soportaba más esta hipocresía política a la cual nosotros no estamos acostumbrados y el kirchnerismo tenía un rumbo y una conducción, no era este cachivache", insistió.

Por último el ministro manifestó que con la Cámpora tuvo muchas diferencias por el método constructivo y que por eso se fue de la agrupación: "Es el gran problema de la Argentina, nadie dice lo que piensa y mucho menos, hace lo que dice".