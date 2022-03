La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, lanzó hoy nuevas críticas al mandatario Alberto Fernández y consideró que la vicepresidenta Cristina Kirchner "eligió mal" en 2019 para integrar la fórmula y ahora "se está dando cuenta".

En declaraciones al programa Que la gente crea, que conduce Diego Schurman por La990, Bonafini sostuvo que el "punto más flaco de Fernández es que miente".

"Ofrece cosas que después no puede. Empezamos con Vicentin, ni le tocó el pelo al tipo. Uno ya se empieza a desilusionar; después le echó la culpa a la pandemia, le echó la culpa a la guerra. Que no van a aumentar y las cosas aumentan. Mal y mucho, ahora con el FMI más todavía", se quejó la dirigente de derechos humanos.

A su entender, "el Presidente nunca fue a ver un barrio, nunca fue a ver a la gente de un barrio".

"Esa pavada de Tortuguitas, se notó con quién está. Se limita a ir hasta determinada clase de gente, después, los demás no existimos”, recordó, en referencia a la visita de Fernández a un gimnasio donde un grupo de personas realizaba actividad física en una pileta.

Además, Bonafini apuntó sus críticas contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, y sostuvo que "es un cara de piedra".

"La verdad, cuando yo lo miro que habla, no se le mueve un músculo al tipo. El tipo parece que está como condicionado, él es muy yankilandia entonces va, habla con los yankis y repite lo que le dicen. Está alineado con ellos", consideró Bonafini.

En diálogo con La990, enfatizó: "(Cristina) la veo como es, una mujer muy fuerte, muy valiente que está muy agredida. No les alcanza con nada. Es una líder nata pero que además tiene inteligencia, es una diplomática, es una mina que se puede sentar en cualquier lugar porque sabe de todo. Todo lo que le quieren hacer, no la van a desarmar a ella, ya el pueblo la ama".

"(La fórmula con Alberto Fernández) es una decisión que hizo ella. Yo no puedo preguntarle porque no soy quién para preguntarle ni para cuestionarle sus elecciones. Ella pensó que sola no podía ganar y armó un frente. Eligió mal, ya se está dando cuenta", agregó.

“El Presidente miente mucho y ahora consiguió otros para que mientan. O sea, ahora no va a hablar más; los que van a informar son ministros, intendentes, él les va a enseñar a mentir a ellos y otros no van a mentir. ¿Qué guerra? Después, te aumenta el gas, la luz, el petróleo, siempre hay un culpable. Él nos prometió que iba a ser firme e iba a ser duro. Ni firme, ni duro; él dice que no quiere discutir, que es su forma de ser y que quiere estar bien con todos. Por eso está siempre con (Horacio Rodríguez) Larreta, le decía todo que sí al Presidente y después decía que no", aseguró Bonafini.