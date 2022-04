Kulfas criticó la propuesta de dolarizar la economía: "Son espejitos de colores"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anticipó que la inflación de marzo será todavía más alta que la de febrero, que alcanzó un 4,7%. Además, se mostró confiado sobre un acuerdo con gremios y empresas para que el índice empiece a bajar a partir de abril.

En declaraciones radiales, el funcionario proyectó una alta inflación -las consultoras prevén entre 5,5% y 6%-, que comenzará una tendencia a la baja a partir de este mes: “Lo que buscamos es implementar medidas consensuadas. Tuvimos avances interesantes con la UIA y la CGT. La inflación que está haciendo en todo el mundo no la veíamos hace décadas”, expresó.

“Todavía no tenemos los datos cerrados pero esperamos que sea una inflación alta; atípica. Nuestro objetivo es estabilizarla y desde abril empezar a bajarla. Es muy probable que sea superior a febrero. Para los alimentos por ejemplo entra en funcionamiento el fideicomiso para estabilizar los precios del trigo”, continuó Kulfas.

Distintos economistas ya desestimaron que el fideicomiso fuera a tener un impacto en el IPC, ya que este solo tendría impacto en el sector alimentos, y en particular en los productos que se producen con harina.

“Nunca dijimos que la inflación se arregla con controles de precios. Pero que hay especuladores y vivos no tengo ninguna duda”, siguió el ministro.

Ante las voces de la oposición que critican el rumbo económico que tomó el Gobierno para resolver el problema, consideró que "trabajamos liderados por el presidente y con el objetivo de que el salario le gane a la inflación. No es un fenómeno sencillo de resolver y no hay soluciones mágicas”.

En esta línea, por último, repudió por completo la propuesta del espacio de Javier Milei y un sector del radicalismo para dolarizar la economía: “En Argentina es habitual que cuando hay problemas digan que tienen una solución mágica. Ya sabemos que esas cosas no funcionan, las experiencias previas no son buenas. Hay un montón de preguntas que quienes plantean esta propuesta no responden. Son espejitos de colores sin fundamentos”.