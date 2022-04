Consultado por periodistas en el contexto de la visita a Catamarca del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, quien hoy anunció en el Hotel Casino el inicio del plan Argentina Grande, con 121 obras y proyectos para Catamarca, algunos ya en ejecución y una inversión de casi 30 mil millones de pesos, el vicegobernador de la Provincia, Rubén Dusso, se expresó sobre temas centrales como Corredor Bioceánico Ferroviario por Paso de San Francisco, empleo y producción.

Ante la pregunta por el Corredor Bioceánico, que fue uno de los temas conversados en la visita del presidente chileno Boric, a la Argentina, Dusso señaló: “Anoche hubo una reunión con el presidente de la Nación y el presidente de Chile donde estuvo el gobernador de Catamarca sobre este proyecto. Se trata de una obra hace 110 años aprobada por ley en el congreso y que en sus fundamentos dice exactamente las cosas que nos motivan hoy, la diferencia está en el consumidor de los productos exportados, que en este caso es Oriente. Con el proyecto del Corredor, del lado chileno podemos cargar barcos de 450 mil toneladas, contra las 50 mil toneladas posibles de cargar en el Atlántico Argentino. Además, debido a la distancia más corta respecto a Oriente que guardan los puertos trasandinos, el Corredor también permite el ahorro de entre 10 y 15 días de viaje de los productos en relación a la costa argentina. Un estudio de la Universidad Católica precisó con cifras el nivel de beneficios de cada provincia involucrada en este proyecto tendría, tomando la diferencia entre sacar sus productos vía Pacífico, como es el proyecto del corredor, o vía Atlántico, como se está haciendo tradicionalmente, y Catamarca tendría un 34% de beneficio, llevando sus productos por los puertos chilenos de Atacama. Estamos peleando uno o dos puntos de retenciones cuando se está dejando en logística entre 4 y 30 puntos. El proyecto es muy beneficioso no solo para Catamarca sino para todo el país”, dijo el vicegobernador catamarqueño.

Respecto a producción y empleo, Dusso remarcó: “La solución al problema del empleo es que haya más federalismo, aquí hay mucho de unitario en todas las decisiones y nosotros necesitamos más equilibrio y menos asimetría para que las provincias puedan disponer más de sus recursos: nosotros en la minería, con gran esfuerzo podemos llegar a recaudar el 3,5% directo, por 2% de regalía, más 1,2% del uso del agua y 0, 3% de Responsabilidad Social Empresaria, pero después la Nación tiene el 35% de ganancia, 21% de IVA y 8% de retenciones. Entonces merecemos más equilibrio en la distribución de esos recursos”.

Relacionando el tema de empleo y salarios con la actividad minera, el vicegobernador expresó: “Nosotros pasamos de 10 mil a 20 mil toneladas (carbonato de litio producido por año) con la única minera qué está explotando hace 25 años, Livent. Pero ahora viene Sal de Vida, Morena, Galán, Tres Quebradas, Posco y cuando vos sumás todas las toneladas potenciales que pueden ocurrir entre 5 y 7 años llegás a cerca de 400 mil toneladas de carbonato de litio por año: estamos hablando de que hoy hay 20 mil. Entonces eso va a generar mucha más ocupación y no estamos hablando de las metalíferas, que son Agua Rica, Cerro Atajo, Valle Ancho, Filo de la Vicuña, Interceptor. Es decir, hay un potencial muy grande en Catamarca con la minería pero necesitamos más infraestructura, que sirve tanto para esta industria como para la producción, el turismo. Así como necesitamos más conectividad, por eso estamos detrás de un proyecto de conectividad satelital, como lo tiene Neuquén, es decir, no estamos buscando cosas que no se puedan hacer. Antes era casi inaccesible esta salida porque conectarse con los satélites era cosa de unos pocos pero hoy está muy está favorecido el servicio”.

“Así que estamos haciendo todo lo que se puede, dijo Dusso para cerrar, “el tema más delicado es el tema del empleo y, respecto a la indigencia, como te decía, estamos siempre viendo la manera de llegar a los que menos tienen y a quienes más les cuesta llegar a fin de mes. Hemos hecho un arreglo bueno y único en el país para los empleados públicos, para que bimestralmente se actualice el sueldo como marca la inflación para no estar por detrás y mantenerlos por lo menos al lado”, cerró el vicegobernador.