Hugo Pizzi: “Lo que ha hecho Catamarca durante la pandemia es admirable”

El Vicegobernador Rubén Dusso recibió, junto al senador y presidente provisorio del Senado, Oscar Vera, y al senador y presidente de la Comisión de Salud, Misael Alaniz Andrada, al Dr. Hugo Pizzi, prestigioso infectólogo cordobés que en contexto de pandemia cumplió con un rol comunicacional clave frente a las descalificaciones a la vacunación, y su hijo, el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Rogelio Pizzi, en una reunión donde se realizó un repaso y reconocimiento por parte del Dr. Pizzi de las políticas de Salud llevadas adelante por la Provincia durante los momentos más álgidos del brote de covid19 en el país.

En el encuentro participaron también los diputados de mandato cumplido; Paco Uriarte y Roque Molina.

“Catamarca ha sido ejemplo en las políticas sanitarias durante la pandemia: cada actitud que tomaban yo la he comentado porque me han impresionado. En cualquier ámbito nacional o internacional yo me siento en la mesa, comento el caso de Catamarca, que creo que es algo que deberemos estudiar en su momento cuando hablemos de Salud Pública en la Universidad de Córdoba, así como hay que estudiar el caso de Corea del Sur y todas las cosas que nos han favorecido durante la pandemia”, manifestó durante el encuentro el Dr. Pizzi.

Charla en la Biblioteca del Senado

Luego de la reunión en la oficina del vicegobernador, y en el Día Mundial de la Salud, el infectólogo cordobés se dirigió a la Biblioteca “Dr. Dardo Mario Aguirre”, para brindar una charla a las autoridades, público en general y periodismo presentes en la sala.

Estuvieron presentes en la sala, junto al Dr. Hugo Pizzi, Dr. Rogelio Pizzi y los senadores Oscar Vera, Misael Alanis Andrada y Maximiliano Brumec; Dra. Ivana Dorado, directora del Hospital Monovalente Carlos Malbrán; la Dra. Ana Fernanda Lagoria, subsecretaria de Salud de la Municipalidad de la Capital; la Dra. Silvia Bustos, secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud; la Dra. Claudia Palladino, diputada provincial y ex ministra de Salud de la Provincia; el Dr. Enrique Severini, ex secretario de Salud de la provincia.

En dicha charla, el Dr. Pizzi aprovechó para realizar un repaso histórico sobre la aparición de las vacunas en el mundo, relacionando el hecho histórico con el prejuicio que ha debido enfrentar este avance médico-científico desde su origen, y trayendo sobre el final de su reflexión información valiosa acerca del contexto de desarrollo de las actuales vacunas creadas en diferentes países y con diferentes tecnologías para enfrentar las variantes de covid19 que vienen asolando al mundo desde el año 2020.

Antes de las preguntas del público, Pizzi invitó a no bajar la guardia respecto a la pandemia, haciendo referencia a países del mundo como Corea o Alemania, que continúan enfrentando complicaciones en sus sistemas de salud de la mano del coronavirus, y advirtiendo que ante la inminente llegada del clima frío y los encierros masivos deben seguir tomándose las medidas de precaución como el uso del barbijo y la vacunación completa, con hasta terceras y cuartas dosis.

Ya sobre el final del conversatorio, el senador por la capital, Maximiliano Brumec mencionó la presencia en la sala de la Dra. Claudia Palladino, quien dirigió el Ministerio de Salud durante la época inicial y más compleja de pandemia, pidiendo un aplauso tanto para ella como para los funcionarios y funcionarias de Salud provinciales y municipales, que estuvieron oyendo las palabras del Dr. Pizzi.

Reconocimiento parlamentario

Durante la sesión de este jueves, el Senado de Catamarca reconoció al Dr. Pizzi con la entrega de una placa honorífica, declarando de Interés Parlamentario y Social su trabajo en el campo de la medicina.

Al momento de recibir su placa en manos del presidente provisorio del Senado, Oscar Vera, el Dr. Pizzi manifestó: “Ha sido un día de muchas emociones, he salido de la tragedia para recibir cariño y afecto. He hablado de Catamarca hasta en la televisión peruana, brasileña y uruguaya, lo que se ha hecho (refiriéndose a las medidas de Salud durante la pandemia), y siempre dije que lo que estaban haciendo era admirable. El orgullo mío era además porque todos eran exalumnos míos. Quiero que sepan que represento a 60 investigadores de primer nivel y estamos enteramente a disposición de la provincia”.

Sobre el Dr. Pizzi

El Profesor y Doctor Hugo Luis Pizzi es Profesor Titular Plenario de Universidades Argentinas UNC, UNLAR, autor de 23 libros, uno de ellos, sobre Toxoplasmosis, tiene faja de la Academia de Medicina de Francia. Se trata del médico más premiado por la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, con distinciones del Congreso de la Nación, de la Unicameral de Córdoba, de la

Legislatura de Santa Fe, del Rectorado de la UNC, de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, de la República Francesa, de la República Federativa de Brasil y Perú. También se desempeña como profesor invitado de la Universidad de París, y es Doctor Honoris Causa de la UNLAR. Ha recibido Reconocimiento de la Legislatura de la Provincia de Córdoba y está pronto a recibirlo también en Catamarca.