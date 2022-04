El Gobierno afirmó que está "concentrado en el crecimiento inédito"

El Gobierno rechazó las críticas del secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, y afirmó que son "opiniones", ante lo cual señaló que está "concentrado" en el "momento de crecimiento inédito".

"Son opiniones. Las tomamos como opiniones y no comentamos opiniones", sostuvo la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. En su conferencia de prensa habitual, la funcionaria nacional destacó que la Argentina vive "un momento de crecimiento inédito, tal vez el más alto de Latinoamérica".

"El Gobierno está concentrado en sostener el crecimiento y que sea con redistribución en un momento en el que después de la pandemia y por la guerra hay un shock con respecto a la redistribución en el mundo, que se está volviendo cada vez más injusto. Ése es el eje de la política hoy del Gobierno, en eso estamos concentrados y en eso estamos trabajando", remarcó.

Y agregó: "El Gobierno está concentrado en la gestión, en el trabajo, en sostener una economía que está creciendo". El funcionario alineado a Máximo Kirchner cuestionó la labor del ministro de economía a quien tildó de ser poco representativo y de no haber sido votado por la sociedad. "No podemos ser rehén de alguien que no tiene representatividad", disparó Larroque.

Se trata de un nuevo capítulo de una interna que había bajado la tensión, pero que parece no tener fin. El kirchnerismo más duro busca avanzar por sobre la figura de Martín Guzmán a quien le reclaman los pormenores del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Del otro lado, Alberto Fernández reafirma a su ministro de confianza y desestima públicamente las críticas. Tras las cámaras, el fuego amigo genera malestar, confusión y bronca.