Media sanción para la Adhesión a la Ley de Automotores Abandonados, Perdidos, Decomisados o Secuestrados

Encabezada por la vicepresidenta del Cuerpo, senadora Virginia Del Arco, la Cámara Alta llevó adelante su 6° Sesión Extraordinaria, oportunidad en la que se dio media sanción al proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo referido a la Adhesión de Catamarca a la Ley Nacional N°26.348 de Automotores Abandonados, Perdidos, Decomisados o Secuestrados.

Reunido en el recinto de sesiones “Fray Mamerto Esquiú”, el Cuerpo de senadoras y senadores incorporó a la Orden del Día el proyecto de Ley que contaba con despacho favorable de la Comisión de Legislación General referido a la Adhesión de la Provincia a la Ley Nacional N°26.348 de Automotores Abandonados, Perdidos, Decomisados o Secuestrados.

Como miembro informante, el senador Ramón Edgardo Seco manifestó que existe una gran cantidad de vehículos que se encuentran depositados en las playas de secuestros, existentes en toda la extensión de la Provincia, teniendo en cuenta que a muchos de los rodados secuestrados, no presentó persona alguna a retirarlos y/o acreditar derechos sobre los mismos.

“La mayoría de estos vehículos, por las condiciones en que se encuentran, representan un peligro para el medioambiente y la salud por resultar posibles focos de contaminación, por lo cual se ha planteado una situación que amerita una pronta solución” destacó el Senador por Ambato al dar lectura de los fundamentos considerando asimismo que la preservación de los vehículos conlleva a la ocupación de espacios físicos imprescindibles.

Subrayado que esta ley de adhesidn que se propugna responde a la idea de una reducción de residuos a partir de una adecuada gestión en una de las etapas del ciclo de este tipo de basura (chatarras), el Legislador pidió el acompañamiento de sus pares recordando que la Comisión contó con el asesoramiento necesario y del área de Seguridad Vial.

Con la aprobación del Cuerpo, la iniciativa fue girada a Diputados para su correspondiente tratamiento.

Cuento destacado

En marco de la presente sesión, el Pleno hizo entrega de un certificado de reconocimiento a Felipe Maidana Mercado, uno de los estudiantes destacados por su obra en el Concurso de Cuentos “Nuestra Historia” Edición 2021.

El joven estudiante estuvo acompañado de su familia y el Director de la ENET N°1, profesor Rafael Toledo quien agradeció al Senado por estos espacios remarcando en Maidana “un gran talento con un gran presente y futuro”.

“Gracias por propulsar, promover y contener a estos jóvenes que marcarán una página muy impotante en nuestra provincia” resaltó el docente.

Reconocimiento y repudio

Antes de finalizada la sesión, el senador por Valle Viejo, José Luis Martínez pidió la palabra para referirse a los 40 años del hundimiento del Crucero General Belgrano aquel 2 de mayo de 1982. El Senador recordó al catamarqueño Ramón Barrionuevo como una de las 323 víctimas de aquella tragedia.

Por su parte, el senador por Ancasti, Ariel Cordero tomó la nota de repudio de FOPEA para referirse al “maltrato” y “persecución” por parte del intendente de Recreo Luis Polti a la periodista Bibiana Zayavedra.

“Fue un pedido del Obispado el que no se realice en el Cine Teatro Catamarca”

El senador por la capital, Maximiliano Brumec requirió a la Presidencia la palabra para aclarar a la oposición los motivos que llevaron a elegir el Polideportivo Capital como escenario para la asamblea del 1er de mayo, donde se dará inicio al periodo de sesiones ordinarias.

“Escuchaba a la oposición decir que se va a hacer del primero de mayo un acto político, preguntaban por qué se hace en el Polideportivo: simplemente quejarse por quejarse. Cinco veces lo hemos dicho acá: fue un pedido del Obispado el que no se realice en el Cine Teatro Catamarca ya que el primero de mayo tenemos nuestra querida procesión. Entonces, a partir de ahí, se buscó un lugar acorde para poder hacer la sesión. Pero lo primero que hacen desde la oposición es decir que no están de acuerdo y preguntarse cuáles son las malas intenciones, en vez de preguntar”, dijo Brumec, aclarando, que “en este ámbito del senado, coincido con el senador Cordero, en que tenemos mucho consenso y diálogo, pero no así en los otros ámbitos.