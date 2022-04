Tras la decisión de Juntos por el Cambio de no sumar al liberal Javier Milei, la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, -una de las principales opositoras a sumar al economista- anticipó que el diputado liberal podría imponerse en las próximas presidenciales.

"Milei sacó el 17% (en referencia a las últimas elecciones legislativas) y, sin dudas, puede sacar más. Podría llegar a ser presidente", afirmó Carrió en diálogo con TN, tras manifestar que su triunfo "no es la salida a una democracia liberal republicana, con garantía de derechos para todos" sino que configurará "el nacimiento de un autoritarismo de masas que elimine a muchos y, en especial, que elimine a los que votaron, que son los pobres".

En la misma línea, la dirigente sostuvo que personajes como Milei emergen ante situaciones de hastío en la sociedad. "Hubo muchos con igual discurso que terminaron con terribles dictaduras en Europa", definió. Y continuó: "Me asusta la cara de Milei, no la vi nunca así. Me asustó esa cara en la pantalla".

Tras las críticas, Carrió aseguró que no se trata de una cuestión personal, sino política. "Si mañana deja de estar, va a haber otro Milei. Entonces la cuestión no es personal. No tengo nada contra él", aclaró.

De cara a 2023, la exfuncionaria aseguró que no descarta presentarse como candidata "en caso de ser necesario". "No descarto que, si en 2023 la cuestión está confusa, yo esté para dar el debate, por más que no me voten", señaló en la tónica con lo que había manifestado a través de su cuenta de Twitter.

La dirigente de la Coalición Cívica participó de la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio del miércoles en la que se debatieron cuestiones centrales que atraviesan a la coalición. Tras los intercambios, las fuerzas acordaron no sumar al liberal Milei a la principal fuerza opositora dado que no había acuerdo unánime.

Carrió contó que a pesar de los constantes elogios durante el encuentro, el exmandatario Mauricio Macri admitió que el liberal "es autoritario", pero destacó que "tiene buenas ideas". A pesar de la caracterización, optó por no sumarlo. Además, reveló que Patricia Bullrich no comparte la opinión del líder del PRO, aunque manifestó que evitó contradecirlo frente al resto de los dirigentes de otras fuerzas.

“Lo que me contaron es que en un momento Mauricio dijo que (Milei) es autoritario, pero que tiene buenas ideas, y los otros le dijeron que sí. Y Patricia, cuando llegó no quiso contradecir a Macri, por eso lo hace hoy, y cuando ella quiere corregir eso no lo puede hacer porque está la foto en la que se la ve redactando. Ella quiso sacar ese párrafo, pero no pudo porque lo había puesto su líder”, confesó Carrió.

Cabe destacar que la exministra de Seguridad expresó su postura por la decisión tomada en torno al liberal el jueves por la mañana a través de declaraciones a la prensa. En torno al resto de los temas y los pormenores de la reunión, Lilita contó que "no hubo tanta discusión" y que hubo acuerdo en la centralidad de adoptar una Boleta Única.