El Gobernador anunció el pase a planta permanente de empleados públicos con 6 meses de antigüedad

Raúl Jalil encabezó este domingo la apertura del 133º período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el tercero desde que inició su gestión en 2019. Es la primera vez que pudo dar este discurso con la presencia de público, ya que los dos anteriores se dieron en el contexto de restricciones más estrictas por la pandemia.



En el inicio del discurso, el Gobernador sostuvo: "quiero ratificar que estamos incorporando 500 nuevos empleados de la Salud en los distintos hospitales de nuestra provincia y que todas las personas en la Administración Pública que ganen menos de 65.000 pesos recibirán un aporte fijo no remunerativo tras los descuentos de ley para llegar a esa cifra neta. Como evento histórico, la pandemia nos planteó dos desafíos puntuales: sostener el funcionamiento del sistema sanitario y sostener la fuentes de empleo. En Catamarca todos tuvieron una cama disponible para recibir atención médica y tenemos la tasa de letalidad por COVID más baja de Argentina. Aún con todo el esfuerzo, hubo fallecimientos. Por eso a las personas que perdido a familiares y seres queridos les enviamos nuestras condolencias y apoyo", dijo.

Además el mandatario reconoció el trabajo conjunto con el Presidente de la Nación. "Para que Catamarca sea un destino de oportunidades que generen empleo, debemos garantizar la continuidad de 3 ejes clave de trabajo: distribución racional de los recursos, planificación e inversión en obra pública para infraestructura de servicios con un ordenamiento territorial adecuado, y la búsqueda de inversiones para Catamarca. Aquí, quiero enfatizar el fuerte apoyo del Gobierno del presidente Alberto Fernández. En conjunto estamos encarando el mayor plan de obra pública de la historia de Catamarca con 75.000 millones de pesos en obras para la gente".

Entre los anuncios, Jalil sostuvo:

Se pasará a planta permanente a todos los trabajadores de la Administración pública que tengan como mínimo seis meses en sus puestos de trabajo.

La provincia volverá a ensamblar computadoras y sumará importantes marcas textiles.

Destacó el reparto de 2.400 millones a municipios para atender gastos

Sumaron 30.000 empleos privados, políticas de promoción industrial y fomento del empleo privado, aporte a parques industriales, etc.



Municipios

"Junto a los intendentes e intendentas, hemos llegado a cada catamarqueño y catamarqueña que buscaba plantear una necesidad i un proyecto para su localidad. Durante todo 2021, hemos girado 2947 millones de pesos a los 36 municipios para afrontar los gastos de: compra de nueva maquinaria de trabajo municipal, ejecución de obras de infraestructura en cada localidad, el pago del transporte escolar municipal para las localidades más distantes, el pago de haberes equivalentes al salario mínimo vital y el aguinaldo de los trabajadores, que fue un compromiso asumido al inicio de la gestión y asistencia sanitaria general y para COVID19. Además, formalizamos un acuerdo con la provincia de Buenos Aires para incorporar un nuevo sistema de administración financiera que permita ordenar y transparentar las gestiones municipales. Es con los municipios y escuchando a la gente que también hemos decidido los proyectos de infraestructura que se requieren para generar oportunidades de empleo y crecimiento para todos", dijo.

Minería

Jalil sostuvo: "Quiero invitar a la oposición a que tengamos políticas de estado en minería, el turismo, el agua, etc" además apuntó dos datos centrales para la economía de Catamarca en los últimos años. "Por un lado, en 2018 el total de compras de bienes y contratación de servicios locales en Catamarca fue de 1.037 millones de pesos. En 2021, esa cifra se triplicó para llegar a los 3.315 millones de pesos, siguiendo un franco ascenso desde 2019. Este es el indicador principal de que las reglas de trabajo para la minería que se implementaron como política de Estado desde la gestión de Lucía están dando muy buenos resultados. Décadas atrás, la minería solo dejaba el 3% boca mina, lo cual podía caer a 1,5% neto. Hoy, la minería aporta 3,5% por todo concepto. Este es uno de los logros más importantes de la política minera catamarqueña. En 2021 Catamarca exportó producción por un total de 159 millones de dólares, un monto 16% superior a 2020 y 11% superior a 2019. De esas exportaciones catamarqueñas en 2021, la minería litífera y metalífera supuso el 72% de las mismas con 114 millones de dólares"

En este sentido el mandatario dijo "Catamarca tiene una de las menores presiones fiscales de todo el país. Somos una provincia amigable para todo tipo de inversión".

Deporte

En relación al deporte Jalil la creación de nuevos polideportivos en Mutquín, Los Altos, El Rodeo, FME, entre otros.

"Sabemos que el deporte de nivel es una puerta abierta para el turismo. Para eso planificamos reforzar la realización de eventos regionales, nacionales e internacionales, que permitan mostrar el potencial de nuestros deportistas, y las bellezas de nuestros paisajes. No obstante, el deporte tiene que seguir fomentándose con las canchas barriales que hemos construido junto a intendentes e intendentas en toda la provincia, y en Polideportivos como el nuevo “Gigante” que inauguramos en Tinogasta, una gran obra realizada por el municipio aportando su propia mano de obra. Por eso con el programa nacional “Polideportivo en Obras” se terminará la pileta Semi olímpica de Tinogasta, y la primera etapa del polideportivo de Mutquín. Además están en proceso de construcción los polideportivos de Fray Mamerto Esquiú, Los Altos, Fiambalá, Santa María, Capital y El Rodeo. Junto al Estadio, La Gruta, y los polideportivos estamos invirtiendo casi 1.100 millones de pesos, y sabemos que el retorno en los puestos de trabajo que se generen con lugares turísticos de primer nivel se saldará ampliamente en muy corto plazo. Más familias catamarqueñas tendrán la oportunidad que soñaron: crecer mostrando nuestra tierra. Quiero anunciar además que en este Polideportivo que nos alberga hoy, vamos a construir el nuevo Centro Catamarca de Alto Rendimiento Deportivo, y vamos a avanzar con la reconversión de la Pista Olímpica de Atletismo. Es una inversión que dará sus frutos cuando veamos el crecimiento de generaciones de deportistas de Catamarca", señaló.

Vivienda

Entre las políticas sociales, el mandatario destacó la entre de viviendas para 800 familias en el años 2121. "Son familias que finalmente cumplieron el sueño de la casa propia. Hoy nuestro compromiso es seguir acompañando a las familias catamarqueñas: tenemos previsto construir 5.000 nuevas casas durante este año, de las cuales 900 se realizarán con fondos provinciales y 4.100 con fondos del Gobierno nacional", expresó.

Además Jalil sostuvo: "Vamos a continuar con los créditos destinados a empleados públicos y privados para la construcción de viviendas a través de la Caja de Crédito y Prestaciones Sociales de Catamarca, con líneas de créditos para acceder a la primera vivienda única tengan o no tengan terreno. Toda familia tiene derecho a tener un techo que la proteja. Por eso seguiremos con el programa “Vivienda social” para familias que no pueden acceder a financiamiento por no tener ingresos, pero que poseen un terreno; y avanzaremos con el programa “Casa propia” destinado a aquellos que no poseen terreno, pero tienen un ingreso mínimo. Además, vamos a lanzar un programa para construir 200 viviendas dirigidas a matriculados de los colegios de Abogados, Ciencias Económicas, Arquitectos y Médicos. Hoy Catamarca está avanzando con la compra de terrenos para consolidar su banco de tierras y generar complejos de lotes que estén disponibles para ejecutar obras de urbanización y nuevos hogares para más familias que disponen de ingresos pero no tienen terreno"

"Las comparaciones no son buenas, pero si comparamos con la gestión anterior, en la que por el Plan Belgrano no se hacía ni una vivienda, hoy creo estamos viviendo un gran sueño", manifestó.