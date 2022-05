Aníbal F. respaldó al Presidente: "No lo van a apretar con declaraciones estúpidas"

En la previa de la reunión de Gabinete y en el marco de un nuevo capítulo de la interna, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuestionó las críticas de funcionarios que responden a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y respaldó a su par de Economía, Martín Guzmán.

"Al presidente no lo van a apretar con declaraciones estúpidas", cruzó Fernández ante los periodistas que lo esperaban al ingreso de la reunión que preside el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el Salón Eva Perón. "A mi lo que me sorprende es que ante los dichos nadie salta diciendo: 'che mire que no estoy de acuerdo con eso, eh'", afirmó el ministro.

Consultado por los tuits de la vicepresidenta, en los que sostuvo que "se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión", el exjefe de Gabinete aseguró que no comprendió el mensaje, dado que se trató de una formulación "criptica".

"Los tuits no sé lo que significan porque son crípticos, no sé lo que significa legitimidad de gestión, lo que sé es que cuando te pones la camiseta, salís a la cancha y jugas para un equipo. Eso es lo que no sé", disparó.

En la misma línea, dudó de la lealtad al Gobierno de los funcionarios de La Cámpora: "No sé si tienen puesta la camiseta. Cuando el Presidente le propuso al pueblo argentino jugar esta situación le propuso jugar todos los días y la realidad es que encontras a un montón de otros que jugaban con vos y lo ves con una camiseta de otro color".

Asimismo, el ministro de Seguridad respaldó a Martín Guzmán y resaltó que el funcionario encargado de la negociación con el Fondo Monetario Internacional "tiene la camiseta de los Argentinos y de un ministro que quiere resolver los temas y está buscando el formato más ordenado".