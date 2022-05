En medio de los cuestionamientos al ministro de Economía Martín Guzmán, el Frente de Todos en el Senado presentó un proyecto de ley para que los jubilados que no cuentan con los aportes suficientes puedan refinanciar su deuda mediante un plan de pagos. El aporte se irá actualizando con la formula de movilidad y se descontará del haber previsional que perciba cada beneficiario.

En conferencia de prensa, las autoridades de los bloques del Frente Nacional y Popular José Mayans y de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio junto a los senadores Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti brindaron detalles del proyecto que permitirá regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas.

Durante la presentación, el presidente del bloque Frente Nacional y Popular José Mayans manifestó que a la Argentina "lo arreglamos entre todo o no lo arregla nadie y a mayor justicia social, mayor paz social" y aseguró que el Estado "no se puede hacer el distraído" sobre las deficiencias del sistema. "Este proyecto tiene visión de inclusión. Acá no hay intención de confrontar con nadie, de arruinarle la vida a nadie", enfatizó el senador del riñón de la vicepresidenta.

A pesar de las constantes críticas a Martín Guzmán, la senadora Juliana Di Tullio le bajó el precio a los cuestionamientos y aclaró que el kirchnerismo también forma parte del Gobierno.

"Desde el Senado estamos presentando un proyecto que tiene mucho trabajo, estudio y responsabilidad y lo hemos hecho con los números del poder ejecutivo y lo hacemos desde este espacio del interbloque del partido de Gobierno", enfatizó y concluyó: "Somos partes de este Gobierno, aunque algunos tengamos algunas diferencias no nos vamos a desmarcar de ninguna política que tenga que ver con los lineamientos generales que hemos tenidos todos los miembros del Frente de Todos desde la campaña".

En la actualidad, pueden acceder a la jubilación mujeres a partir de los 60 años y hombres a partir de 65 que posean 30 años de aportes. Según una estadística elaborada por el Poder Ejecutivo, las personas que cumplen con dichos requerimientos configuran una minoría, limitando el cálculo a 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 5 varones.

"Queremos permitirles a los trabajadores poder regularizar su situación y ponerse al día con los aportes que no pudieron cumplir, por trabajar en la informalidad", anunció la senadora Fernández Sagasti al tiempo que detallaba los pormenores del pago.

El refinanciamiento de la deuda previsional puede darse en dos situaciones:

Personas que alcanzaron la edad jubilatoria y adeudan aportes

Se calcula que son 447 mil mujeres y 297 mil varones y deberán pagar un aporte equivalente al que realiza un trabajador en actividad.

Se calcula sobre la remuneración mínima imponible y pueden cancelarse hasta el año 2008, inclusive. Los ingresos en concepto de cuota componen los aportes y contribuciones que se destinan a ANSES.

El tramite es sencillo, solo se debe recurrir a ANSES, solicitar el beneficio y se identificarán los periodos con aportes para calcular la deuda restante, se fijarán las cuotas y se acordarán las alternativas de pago.

Personas en edad pre jubilatoria que calculan que no cumplirán con los años de aportes necesarios

Se trata de mujeres de 50 a 59 años -se estima que suman 552 mil- y varones de 55 a 64 años -327 mil-.

El paso a paso a similar, se deben identificar los períodos pasados de aportes faltantes que serán cancelados por el valor designado por la Unidad de Cancelación de Aportes al momento de iniciado el trámite.

Las unidad canceladas serán registradas en la historia laboral de la persona y una vez cumplido el requisito, permitirán el acceso a la jubilación.

"Estos trabajadores y trabajadoras podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, manteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social las y los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país", puntualizaron en un comunicado.

La senadora Fernández Sagasti aclaró que el proyecto implica un costo fiscal mínimo del 00.2% y detalló que será superador a los anteriores. "Apuntamos a que el sistema previsional se robustezca y fomentemos que los argentinos empecemos a pensar y prever antes de llegar a la edad jubilatoria. La unidad de cancelación es un 29% del haber promedio mínimo y es actualizable", enfatizó.