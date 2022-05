En su ingreso a Casa Rosada, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le subió la temperatura a la interna al declarar que Cristina Kirchner "se corrió de la gestión" en el marco de los cuestionamientos al discurso de la vicepresidenta en Chaco.

"Hay cosas que a mí no me gustaron. No mencionó del Presidente, no habló del acuerdo con el Fondo y el trabajo que se hizo, omitió hablar de la desocupación del 7%. Habló del tema (Matías) Kulfas, una discusión de un tercio de un libro y no miran la gestión de Producción", apuntaló Fernández, quien arribó a los despachos del jefe de Gabinete para dar inicio a la reunión de ministros que se realiza de manera quincenal.

Y continuó: "Cristina se corrió de la gestión. No tiene sentido que los que llegamos con un objetivo nos corramos para no seguir avanzando con ese tema. El método no puede ser la interna que fue lo que pasó, una hora y media hablando de la interna. Tenemos que hablar para definir métodos y acciones constructivas y no hablamos de la oposición".

El titular de Seguridad se ha convertido en uno de los funcionarios defensores de Alberto Fernández en el marco de la contienda con sectores kirchneristas. A pesar de eso, el ministro insistió en el diálogo entre las partes como forma de "buscar consensos", aunque aclaró que quien debe llevar adelante las decisiones es el Presidente.

En línea con el mandatario, reiteró el planteo de cara a los funcionarios que cuestionan las políticas del Gobierno: "Todo el mundo tiene un trabajo por hacer, y vamos hacia el mismo objetivo, el que no esté de acuerdo con la situación, ya lo dijo el jefe de gabinete en la reunión de gabinete, se sacan la camiseta y perderemos un voto". Y agregó: "No veo a nadie que desentone y si no está de acuerdo se tiene que ir".

Previo al ingreso a Casa Rosada, el jefe de ministros, Juan Manzur, reveló que la reunión tendrá como tema central el operativo censal de la jornada de ayer y confirmó la participación del titular del INDEC, Marco Lavagna.

Con respecto a la interna, el gobernador en uso de licencia afirmó: "El Presidente es claro, y apuntalar lo que tiene que ver con la gestión. Quien conduce el poder ejecutivo es el Presidente de la Nación y el equipo que se reúne hoy es el del presidente. Me habrán escuchado y lo vuelvo a repetir, estamos centrados en lo que es la gestión".