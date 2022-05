La Cámara Alta de la provincia llevó adelante su tercera sesión ordinaria encabezada en la oportunidad por el presidente provisorio del Cuerpo, senador Oscar Vera. En la misma, el Pleno dio media sanción a dos leyes y declaró de Interés Legislativo aniversarios y festividades.

Contando con despacho de Comisión favorable, el Cuerpo de senadoras y senadores, incorporó a la orden del día y aprobó el proyecto de Ley con media sanción de la Cámara de Diputados sobre el Control del Tabaco.

Control del Tabaco

Promovido por la diputada Mónica Zalazar, el senador miembro informante Héctor Fernández expuso los fundamentos de su par enfatizando que “la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, para lo cual se deben formular políticas públicas que apliquen los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras políticas de acción positivas en un tema sensible como es el tabaquismo”.

De acuerdo con el articulado, los objetivos de la Ley apuntan a “Reducir el consumo de productos de tabaco y sus derivados, como así también aquellos productos elaborados con otras sustancias adjetivas, que expidan humo, gases o vapores, en cualquiera de sus formas incluidos los sistemas de vaporización electrónica, como el cigarrillo electrónico y la pipa de agua o narguile y dispositivos similares; Reducir la exposición de las personas al humo del tabaco ajeno (HTA) entendiendo esta medida de protección corno un derecho de las personas a la salud, a trabajar en ambientes laborales saludables y a respirar aire libre de la contaminación ambiental; Reducir o evitar las consecuencias que, en la salud humana, origina el consumo de los productos elaborados con tabaco; y Prevenir el inicio del consumo de los productos mencionados en el inciso a mediante la implementación de políticas públicas efectivas para proteger a las nuevas generaciones de la iniciación en la adicción al tabaco y la difusión del conocimiento de las patologías vinculadas con el tabaquismo, sus consecuencias y sus formas de prevención y tratamiento; entre otros.

“En lo que respecta a nuestra provincia, según datos estadísticos proporcionados por el registro de tumores malignos que comprenden el período 2007 al 2015, fueron asentados un total de registros de 4.900 (cuatro mil novecientos), 2811 (dos mil ochocientos once) correspondieron al sexo femenino, 2053 (dos mil cincuenta y tres) al sexo masculino. Esta base de datos sirvió para evidenciar los distintos tipos de cáncer que prevalecen en nuestra provincia” señaló el Senador.

Nombre del Hospital de Aconquija

El Senado procedió luego a tratar la iniciativa de Ley autoría del representante por el departamento Andalgalá, Horacio Gutiérrez, por la cual se promueve designar con el nombre de “Dr. Jorge Rodolfo Rigotti” al Hospital Distrital de Aconquija.

“Jorge Rigotti fue un médico que con su entrega cotidiana dejó huellas imborrables en quienes supieron recibir su trato humanitario, recorría las Postas Sanitarias de manera semanal, no tan solo las cercanas sino también las alejadas, brindaba una atención humana y con un gran compromiso sin importar el día y la hora y no pocos vecinos recuerdan anécdotas de buscarlo en su domicilio de madrugada para llevarlo a ver un paciente a veces en el crudo invierno con nevadas o temperaturas bajo cero” expresó el Senador tras hacer hincapié en que llevar adelante la imposición de nombre al Hospital Distrital de Aconquija, no solo será reconocer al profesional sino “proponerlo para las generaciones nuevas, para que tomen este claro y hermoso ejemplo que tenemos en él, como profesional y como ciudadano y lo podamos contagiar a quienes de algún modo les toca transitar el camino por el recorrido”.

Con el respaldo de la Cámara Alta, el proyecto fue girado a Diputados para su correspondiente tratamiento.

Declaraciones

Durante la presente sesión, la Cámara de Senadores también trató sobre tablas y acompañó con luz verde los proyectos de Declaración impulsados por el senador Ramón Edgardo Seco, y las senadoras Gabriela Ybánez y Virginia Del Arco.

Así el Pleno Declaró de Interés Legislativo, Turístico y Cultural, la nueva edición del Niquixao, a realizarse el próximo 25 de mayo del corriente año, en la localidad ambateña de El Rodeo; de Interés Parlamentario, Cultural, Social e Histórico el 144 Aniversario de la Fundación del Departamento Santa Rosa a conmemorarse el día 22 de mayo; y de Interés Legislativo en su función Social, Cultural y Deportivo los “86 Años del Club Social y Deportivo La Merced”, en el departamento Paclín.

Homenajes

En el punto homenajes destinado a Homenajes, el Senador Héctor Fernández pidió la palabra para rendir un reconocimiento al municipio de Mutquín, por cumplir 21 años de autonomía. “Con creces podemos ver que han logrado el objetivo de convertirse en una comunidad pujante y de mucho crecimiento, con la posibilidad de elegir sus propias autoridades”, dijo Fernández.

El senador José Luis Martínez aprovechó el espacio para enviar un saludo a la comunidad educativa de la Escuela Gobernador José Cubas, de Valle Viejo, que en el día de hoy está cumpliendo 110 años de vida. “Una escuela pionera en el valle central y una de las más prestigiosas de toda la provincia”, señaló el senador chacarero.

Por su parte, la representante del departamento Paclín, Virginia del Arco, rindió su homenaje por el aniversario 112 de la Escuela N°92 de La Merced. “Las instituciones educativas cumplen un rol fundamental en las ciudades y especialmente en los pueblos, como lo es ésta de la localidad de La Merced”, dijo la senadora.

A continuación, la senadora Andrea Lobo hizo referencia al próximo aniversario de la ciudad de Chumbicha, al cumplirse 137° años, el próximo 23 de mayo.

El senador Ariel Cordero utilizó el espacio de homenajes para rendir el suyo a los 212 años de la revolución patriota que se cumplirá el próximo 25 de mayo. “Un acontecimiento bisagra para la conformación de nuestro país”, dijo Cordero. El senador Martínez continuó con las palabras de Cordero para sumarse al homenaje por la Revolución de Mayo y manifestó: “Deberíamos tomar este 25 de mayo no como un feriado, sino con el mismo espíritu que lo hicieron nuestros patriotas”.