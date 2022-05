Larroque, sobre la interna en el FdT: “No se soluciona con una simple reunión”

El referente de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, se refirió a la tensa situación que atraviesa la coalición gobernante desde hace semanas: “No es una cuestión mágica que se soluciona con una simple reunión”.

“Hay conversaciones permanentemente. Yo no quiero profundizar en algo en lo que ya he sido claro. Más allá de las charlas y las buenas intenciones, es muy necesario que se resuelvan los problemas de fondo porque si no, no hay política social que alcance”, dijo el camporista en declaraciones periodísticas.

Desde el acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI), el kirchnerismo duro embistió contra el ministro de Economía, Martín Guzmán. Larroque fue uno de los que criticó a Guzmán, junto a Máximo Kirchner, que luego del anuncio del acuerdo renunció a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos.

A su vez, el “Cuervo” remarcó que “sin la unidad no se puede y con unidad no alcanza”, y agregó: “Hay que resolver los problemas de la gente por una cuestión moral. Es muy difícil prever escenarios electorales y tampoco me parece bien hacerlo frente a gente que pasa por tantas dificultades”.

La macroeconomía divide al Frente de Todos. A pesar de los sucesivos embates que recibió desde el acuerdo con el FMI, sumado a los altos índices inflacionarios, Fernández sostuvo a Guzmán y al ministro de producción.

Desde la semana pasada, y por la salida del cristinista Roberto Feletti, Guzmán sumó una área más bajo su órbita dentro del gobierno: la Secretaria de Comercio. Allí, fue designado Guillermo Hang, un amigo del ministro.