Se realizó la primera jornada sobre Violencia Intrafamiliar y de Género 

Con una importante afluencia de público, se llevó a cabo la “Primera Jornada de Violencia Intrafamiliar y de Género” en el Cine teatro Catamarca, organizada de manera conjunta entre el Consejo Provincial para la Prevención y la Erradicación de la violencia y diferentes organismos del Estado Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el fin de brindar una herramienta más para la erradicación de la violencia familiar.

El evento contó con la presencia del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno, el secretario de Asuntos Institucionales del Ministerio de Gobierno, Roberto Perrota, también estuvieron en el panel respondiendo las diversas consultas del público presente la Lic. Elena Rodríguez y Gladys Carrizo por parte del Poder Ejecutivo, la Prof. Ana Maria Contreras en representación de las ONGs y el Dr. Alejandro Gober representando al Poder Judicial, además de diversos funcionarios provinciales y municipales además de asociaciones intermedias.

En la oportunidad, el titular de la cartera de Gobierno resaltó que “la presencia de todos ustedes aquí ratifica el compromiso que hay del estado. La violencia intrafamiliar es un problema que nos atraviesa y supera límites, sin reconocer clases sociales, religiones o razas. Es una batalla que estamos perdiendo pero lo importante aquí es que la vamos a combatir y la vamos a superar porque definitivamente rechazamos de plano cualquier tipo de violencia, aunque no es fácil, lleva tiempo y mucho trabajo”, dijo el ministro Moreno.

Temática de la jornada

La dinámica de la Primera Jornada se basó en una disertación a través de video del Dr Jorge Caruso, miembro de los equipos técnicos de la oficina de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y una mesa conformada por respondieron preguntas de los participantes.

Elena Rodríguez, explicó que “la idea no es crear nuevas oficinas sino optimizar el trabajo de aquellas oficinas que ya existen. Por otra parte, nos pareció importante el planteo del Dr Caruso sobre colaborar a la responsabilidad de los agresores por sus actos, porque siempre es la víctima quien termina llevando el mayor peso. Este es un aspecto de la problemática que estuvo descuidado y Caruso lo puso en el centro de la escena, porque forma parte del problema y si no se lo trata no se dará una solución completa al tema de la violencia”, explicó. Sobre la participación de los asistentes, Rodríguez destacó la importancia de la participación del ministro Moreno, ya que “da muestra que le interesa y le importa la temática, que nos apoya. La amplia convocatoria muestra que todos los asistentes tienen ganas de hacer algo por la temática, desde el público se advirtió que ninguna institución ni mucho menos ninguna persona puede sola, entonces es necesario compartir la responsabilidad para poder dar una mejor calidad al servicio que prestamos”, puntualizó.

Consejo

El flagelo de la violencia de género y la violencia intrafamiliar es una temática, a la cual el Estado se aboca de forma transversal, y junto a la multiplicidad de acciones que se desarrollan fue necesario la creación de un espacio de referencia en lo emergente de la violencia intrafamiliar y de género. Así, y por una decisión política del Gobernador Raúl Jalil, se encomendó al Ministerio de Gobierno la coordinación de acciones del Consejo Provincial para la Prevención y la Erradicación de la violencia, la integración de todos los ministerios y áreas del ejecutivo, legislativo y judicial junto a asociaciones civiles con el fin de articular y ejecutar todas las acciones para darle cumplimiento a las políticas públicas establecidas por el Gobernador Raul Jalil. La conformación del Consejo Provincial para la Prevención y la Erradicación de la violencia catamarqueño sentó un precedente para otras provincias y para nuestra provincia es un gran logro.