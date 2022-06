Soria criticó a Rosenkrantz por sus dichos sobre el populismo en una conferencia en Chile

El ministro de Justicia, Martín Soria, criticó al vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, por sus expresiones en un ámbito académico en Chile en las que negó que detrás de cada necesidad exista un derecho.

“Jueces privilegiados, que hablan, piensan y aplican el derecho desde sus propios privilegios”, escribió Soria esta mañana en la red social Twitter. “Esta es la Corte que algunos defienden. No entienden de necesidades y no creen en ampliar derechos”, insistió.

Twitter es una de las vías preferidas del ministro para formular opiniones y explicar posturas respecto del funcionamiento del Poder Judicial y, en el caso específico, de la Corte Suprema. Soria vinculó directamente a Rosenkrantz con el Grupo Clarín, sobre el final de su tuit.

Al aseverar que los jueces del máximo tribunal “no entienden de necesidades y no creen en ampliar derechos”, añadió: “salvo que las necesidades y los derechos sean los de sus ¿ex? patrones de Clarín”.

Rosenkrantz descalificó las "proclamas populistas" y refutó una consigna del peronismo, surgida del pensamiento de Eva Duarte de Perón, acerca de que "detrás de cada necesidad hay un derecho". Lo hizo en el marco de una conferencia titulada "Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica”, organizada por la Universidad de Chile el jueves pasado.

"No hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades", justificó el juez de la Corte.

"Hay una afirmación que yo veo como un síntoma innegable de fe populista y en mi país se escucha con frecuencia, según la cual detrás de cada necesidad debe haber un derecho. Obviamente un mundo donde todas las necesidades son satisfechas es deseado por todos, pero no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral", reflexionó.LEE: Manes, sobre la interna en el oficialismo: “Alberto Fernández tiene un problema de raíz y no tiene poder”

A su parte, la portavoz presidencial hizo referencia a las expresiones del juez de la Corte, afirmó: “No nos asombra. El titular de la Corte lo que afirma es el corazón de la doctrina liberal, al margen de que lo haga oponiéndose o dando vuelta una frase de Eva Perón”.

En conferencia de prensa, Gabriela Cerruti amplió: “No solo para el movimiento peronista o para el actual gobierno, sino para la mayoría de los argentinos, (en torno a la frase de Evita) expresa lo que es un anhelo de todos los ciudadanos que es poder vivir una vida plena y buscar la felicidad de la manera que cada uno quiera buscarla con el apoyo del Estado y las necesidades básicas satisfechas”.